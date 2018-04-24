В Росавиации предупредили авиаперевозчиков об опасных воздушных пространствах

Воздушные пространства Афганистана, Ливии, Мали и Сомали признаны небезопасными для полетов в связи с террористическими угрозами. Такие данные содержатся в обновленных информационных бюллетенях о зонах конфликтов Европейского агентства по безопасности полетов (EASA), сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росавиации.

"Воздушное пространство Афганистана (район полетной информации Кабул (FIR OAKX), Ливии (на всех высотах), Мали (район полетной информации Ниамей (FIR DRRR), ниже FL 250) и Сомали (ниже FL 250) являются опасными для полетов в связи с террористическими угрозами. Просим учесть данную информацию при планировании рейсов в указанных районах", - говорится в сообщении.