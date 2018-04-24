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от издателя  |  комментариев: 7


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24.04.2018
экономика ;
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Новости
24.04.2018 17:02 Мск (19:02 Екб)
общество | Челябинская область
Власти Челябинской области просят Правительство РФ определить исполнителя работ по рекультивации городской свалки
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Сергей Донской, челябинская городская свалка, (2018) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

На рекультивацию челябинской городской свалки потребуется 1 млрд 200 млн рублей. К выбору исполнителя работ приступят после закрытия объекта, которое произойдет сразу после того, как новый регоператор по обращению с отходами приступит к работе. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Челябинска Евгений Тефтелев, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Это практика Нижегородской области, Московской области по Кучино, там, где требуется выполнение качественных работ в сжатые сроки квалифицированными подрядчиками. Есть такая процедура и она предусмотрена федеральным законом, как заключение контракта с единственным исполнителем по решению Правительства РФ. Такое обращение было, оно находится на рассмотрение", - подтвердила и.о. министра экологии Челябинской области Яна Куприкова.

"Наше министерство экологии нашло практику применения, где по решению Правительства может быть иной порядок. Организации, которые специализируются на рекультивации свалки, есть. Мы попробуем воспользоваться этим моментов, таким образом мы можем полгода выиграть", - добавил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

городская свалка, Челябинск,(2017)|Фото: ОНФ Челябинская область

На рекультивацию городской свалки потребуется порядка 1 млрд 200 млн рублей, из них около миллиарда власти планируют получить из федерального бюджета, оставшиеся средства выделит область.

Первый заместитель главы Челябинска Юрий Параничев рассказал, что сначала были выполнены предпроектные работы по изысканиям, потом первый этап разработки проектно-сметной документации, получено положительное заключение госэкспертизы.

"Как только мы закрываем свалку, земельный участок на МУП "Горэкоцентр" будет расторгнут и в этот же день будет заключен договор с управлением экологии. У управления экологии появится юридическая возможность дальше выступить заказчиком на разработку проектно-сметной документации второго этапа", - отметил он.

В настоящий момент порядка 20% от всех выбросов в городе возникает от деятельности городской свалки. После ее рекультивации, объект перестанет оказывать негативное влияние на экологию Челябинска.

Сергей Донской, челябинская городская свалка,(2018)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

При этом в настоящий момент неизвестно как будет выглядеть свалка после рекультивации, это станет понятно, когда появится проект.

"Если смотреть на опыт объектов аналогов, необходимо будет выполнить ряд работ, включая сооружения газоотводной системы и системы утилизации свалочного газа, системы изоляции и сбора фильтрата и его очистки, и изоляция самого тела свалки, а также биологический этап рекультивации, засев кустарниками или травянистой растительностью. В общих чертах, это будет выглядеть так", - отметила Яна Куприкова.

Другие новости по темам: рекультивация, городская свалка, конкурс, Евгений Тефтелев, Яна Куприкова,
24.04.2018 17:02 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
19:02 Екб


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Власти Челябинской области просят Правительство РФ определить исполнителя работ по рекультивации городской свалки
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