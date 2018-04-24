Сенатор Ирина Гехт предлагает штрафовать за распространение недостоверной информации

В Совете Федерации разрабатывают поправки в КоАП РФ, предусматривающие наказание за распространение недостоверной информации, сообщила "Известиям" автор инициативы, сенатор Ирина Гехт.

Так, штрафы за информационный экстремизм для физлиц могут составить 50–100 тыс. рублей. Речь идет о действиях "псевдоэкологических" некоммерческих организаций, которые преследуют политические цели.

При этом оценивать достоверность информации будут "органы власти, курирующие ту или иную тематику".

По мнению сенатора, данные поправки призваны защитить граждан от паники.