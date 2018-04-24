На "фиолетовой ветке" метро в Москве восстановлено движение поездов

На "фиолетовой" ветке метро в Москве восстановили движение поездов на участке от станции "Таганская" до станции "Беговая", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Московского метрополитена.

"На Таганско-Краснопресненской линии из-за инцидента с пассажиром нет движения поездов от Таганской до Беговой", - говорилось ранее в сообщении подземки в Twitter.

В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. В настоящее время движение поездов восстановлено и осуществляется штатно, уточнили в пресс-службе метрополитена.

Подробности инцидента не сообщаются.