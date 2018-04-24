Пермский депутат потерял мандат: не указал в декларации девять объектов недвижимости

Следователи инициировали отставку депутата Земского собрания Юсьвинского района из-за неточностей в его декларации о доходах, передает корреспондент Накануне.RU.

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В декларации политик не указал о владении девятью объектами недвижимости и транспортом. Прокурор потребовал от главы Земского собрания района уволить подчиненного, однако этого не произошло.

Прокурор обратился в Кудымкарский городской суд с требованием признать бездействие председателя незаконным и уволить депутата. Апелляционная инстанция оставила решение без изменений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры края.