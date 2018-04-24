Хорошие новости: в Екатеринбурге растает снег

Сегодня в Екатеринбурге весь день идет снег. И в целом на территории Свердловской области наблюдаются сложные погодные условия. Однако уже завтра снег начнет таять.

"Осадки, конечно, еще ожидаются на этой неделе, но завтра снег постепенно начнет таять, все-таки не зима на улице. Значительных перемен в погоде не будет", - заверили Накануне.RU в Гидрометцентре.

Жители города недоумевают, что происходит с погодой на Урале: одни радуются апрельскому снегу, другие - жалуются на холод. В соцсетях горожане активно публикуют фотографии заснеженных видов Екатеринбурга с комментариями: "месяц до лета", "уже не смешно", "лето к нам с такой погодой только в августе придет", "до весны нам, как до Китая".

Отметим, что Госавтоинспекция Свердловской области сообщила, что при ухудшении погодных условий будут введены ограничения на движение междугородних автобусов в темное время суток. В целях безопасности сотрудники МЧС рекомендуют отказаться от дальних поездок и призывают автовладельцев "быть на чеку" во время движения.

По данным Гидрометцентра, на этой неделе температура воздуха в Екатеринбурге достигнет +12 градусов днем, до конца недели ожидаются небольшие осадки в виде снега, переходящего в дождь.