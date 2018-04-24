"Газпром" заявил о готовности построить "Северный поток - 3"

Строительство трубопровода "Северного поток-3" будет возможно в том случае, если Евросоюз подтвердит потребность в российском газе. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сказал заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

По его словам, газовая компания готова строить новые транспортные маршруты.

"Если Европа заявит свои потребности, готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что потребуются еще новые газотранспортные проекты - "Северный поток-3", например", - сказал Медведев.

Напомним, что власти Нидерландов планируют к 2030 г. прекратить добычу газа на месторождении Гронинген, газ с которого поступает в Европу.

Как сообщало Накануне.RU, Компания Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока - 2", продолжает получать разрешения на строительство газопровода в границах государств. На очереди Швеция, Дания и Россия. Швеция может предоставить пакет документов до конца апреля.