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Уральским оборонщикам предложили заняться продвижением в медиа-пространстве
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сми пресса телевидение пресс-конференция микрофон (2006) | Фото: Накануне.ru

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских провел в Екатеринбурге заседание Совета по информационной политике на тему продвижения в информационном пространстве прорывных отечественных технологий в оборонно-промышленном комплексе и других отраслях промышленности, передает корреспондент Накануне.RU.
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За заседание были приглашены представители предприятий ОПК, отвечающие за связи с общественностью, и руководители СМИ Уральского федерального округа. Изначально предполагалось, что дискуссия будет строиться вокруг построения некоего информационного пространства для популяризации отечественной продукции и высоких технологий.

Во вступительном слове полпред напомнил, что в своем обращении Федеральному Собранию глава государства подчеркнул значимость технологического прорыва, который имеет не только экономическое, но и идеологическое значение.

"Создание и внедрение прорывных технологий требует изменения мышления, общественной психологии, идей и смыслов, - сказал Холманских. - И здесь не обойтись без ломки деструктивных стереотипов, которые, к сожалению, присутствуют в нашем обществе. Они распространяются и транслируются не только из-за рубежа, но, что еще хуже, внутри страны".

Такими стереотипами он назвал ложную убежденность в том, что Россия - технологически отсталая страна, способная лишь на экспорт углеводородного сырья, а наукоемкое производство сосредоточено исключительно в сфере "оборонки", базирующейся на советском наследии.

Преодолеть эти мифы, по убеждению полпреда, можно и нужно, популяризируя высокие современные достижения отечественных предприятий, в том числе через СМИ.

"Обществу нужна вера в собственные силы, незаменимую роль здесь может сыграть медиасообщество, его партнерами должны выступать те, кто отвечает за связи с общественностью и СМИ на предприятиях", - отметил чиновник.

Далее выступления условно разделились по двум направлениям. Первое озвучили представители масс-медиа. Суть сводилась к тому, что журналистам зачастую приходится довольствоваться сухими отчетами пресс-служб, а выйти непосредственно на предприятие сложно, поскольку пресс-службы служат неким фильтром, дозировано предоставляющим информацию. Причем, речь идет не о раскрытии подробностей гособоронзаказов или коммерческих тайн, а о построении рабочих отношений, позволяющих стабильно получать информацию о деятельности предприятия. Доходит до того, что даже найти простого героя для позитивного репортажа в формате "славим человека труда" становится проблематично – попытки зайти на завод упираются в "закрытость" служб, отвечающих за связи с общественностью.

Впрочем, у представителей заводов тоже были существенные претензии к журналистам. Главная заключается в том, что СМИ готовы предоставлять свои ресурсы на платной основе, а безвозмездно популяризировать работу предприятий не считают возможным.

В ходе совещания обе стороны отмечали слабое владение темой "оборонки" некоторыми журналистами, поэтому звучали предложения проводить специальные мастер-классы для СМИ, где медийщики смогут погрузиться в особенности работы в реальном секторе экономики.

Ближе к середине заседания главный редактор уральского филиала "Российской газеты" Сергей Салыгин уловил общий настрой зала.

"Представители предприятий говорят, какие они хорошие, журналисты - о том, что они тоже не такие уж и плохие, - поделился впечатлениями Салыгин. - Но кто нас пустит [на предприятия] рассказывать о прорывных технологиях? Мне кажется, компромисса мы, к сожалению, не нашли".

Тем не менее, по итогам мероприятия принят проект протокола, в котором подразделениям пресс-служб предприятий ОПК предложено подумать над вопросами продвижения в информационном пространстве достижений отечественных технологий. Отраслевым союзам, в том числе Союзу промышленников и предпринимателей, рекомендовали рассмотреть возможность организовать прямой диалог между СМИ и предприятиями. А заводам, обладающим значительным инновационным потенциалом - заняться организацией пресс-туров для журналистов.

Кроме того, в рамках существующих форм информационного взаимодействия предприятиям рекомендовано направлять в СМИ муниципального уровня материалы о технологических достижениях и прорывных отечественных технологиях.

Другие новости по темам: УрФО, полномочный представитель президента, ОПК, СМИ, Игорь Холманских, Совет по информационной политике
24.04.2018 16:28 Мск | Андрей Яловец
18:28 Екб


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Уральским оборонщикам предложили заняться продвижением в медиа-пространстве
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