Мэрия Когалыма миром решит спор с окружным "Жилищем" о плохом строительстве дома

Власти Когалыма решили миром уладить спор о некачественном строительстве одного из жилых домов города, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мэрия и фонд "Жилище" хотят прийти к мировому соглашению, однако сейчас не готов проект решения. Обсуждаются его условия. Если никаких противоречий не будет, на следующем заседании его подпишут", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе арбитражного суда Югры.

Следующее заседание состоится в 13.30 11 мая.

Напомним, в иске говорится, что в 2011 г. комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Когалыма заключил с фондом три контракта, каждый из которых подразумевал покупку квартиры в доме №19 по улице Бакинская. "Жилище" обязался построить здание и подготовить его к вводу в эксплуатацию, а мэрия – заплатить за квартиры и получить их в собственность. Позднее выяснилось, что фонд некачественно сделал свою часть работ. При осмотре квартир оказалось, что в них гораздо холоднее, чем должно быть. Это случилось из-за плохого соприкосновения створок окна с профилем и промерзания нижнего края внутренней стены температурного шва.