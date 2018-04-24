Заявление сталинистов на "красного мэра" Локтя передадут в прокуратуру

В Новосибирске продолжается суд над Алексеем Денисюком, организатором пикета в честь дня рождения Ленина. Корреспонденту Накануне.RU удалось связаться с активистом. Он рассказал, что мировой судья Центрального района пока не вынес решения.

При этом, Алексей Денисюк подал жалобу на мэра города Анатолия Локтя. Он считает, что мероприятие КПРФ, состоявшееся за час до пикета ВКПБ и РКРП, было проведено без уведомления мэрии и оформлено как возложение цветов. Однако на деле прошло именно публичное мероприятие с демонстрацией партийной символики. А ведь именно за это на Алексея Денисюка был оформлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП.

Сталинист намерен добиться привлечения мэра города к ответственности по этой же статье: "Заявление я вчера зарегистрировал, его передали майору милиции, она же составляла на меня протокол. Сегодня она приходила в суд, я ей задал этот вопрос. Она сказала, что завтра будет этим заниматься, но не знает, что с ним делать, и передаст его в прокуратуру. Так понимаю, что это будет либо областная, либо городская прокуратура, потому что мэр города - это должностное лицо, но точно не районная" - сообщил он.