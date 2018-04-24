В Перми ТРЦ "Октябрь" продолжил работу, несмотря на запрет суда

В Перми после закрытия развлекательного центра "Октябрь" из-за нарушений пожарной безопасности, владельцы сорвали пломбы и пустили посетителей. Теперь им грозит наказание, передает корреспондент Накануне.RU.

"Приставы уже трижды выходили на объект, завтра – контрольный надзор. Сегодня прокурор Перми Андрей Назаров отметил, если будут посетители, либо за неисполнение решения суда будет административный протокол, либо уже применят какие-то более серьезные – уголовные – санкции за самоуправство. После первого решения суда о временной остановке работы приставы каждый раз проверяют до вынесения основного решения о закрытии. В воскресенье, 22 апреля, приставы пришли, на здании "Октября" сорваны пломбы, а внутри – посетители. Их пришлось эвакуировать. Изначально там серьезные нарушения: пожарная сигнализация не срабатывала, а на эвакуационных выходы стоят горки", - рассказала Накануне.RU пресс-секретарь прокуратуры Прикамья Юлия Гайнанова.

Напомним, приставы опечатали здание 19 апреля. Руководство "Октября" не согласилось в таким решением: по мнению владельцев центра, им не дали на руки никаких документов, обосновывающих закрытие, а до этого никак не рассказывали о том, что найдены какие-либо нарушения.