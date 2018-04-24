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24.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Мир ищет "невашингтонский консенсус" Россия отказалась докапитализировать две ключевые структуры Всемирного банка на 13 млрд долларов и осудила санкционную политику на заседании G20. Одновременно с этим Турция вывела все свое золото из резервного фонда США. Кажется, ряд стран начинают искать новый консенсус взамен вашингтонского.
24.04.2018
экономика ;
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В Перми ТРЦ "Октябрь" продолжил работу, несмотря на запрет суда
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Прокуратура Пермского края, прокуратура Прикамья (2017) | Фото: territoriaprava.ru

В Перми после закрытия развлекательного центра "Октябрь" из-за нарушений пожарной безопасности, владельцы сорвали пломбы и пустили посетителей. Теперь им грозит наказание, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Приставы уже трижды выходили на объект, завтра – контрольный надзор. Сегодня прокурор Перми Андрей Назаров отметил, если будут посетители, либо за неисполнение решения суда будет административный протокол, либо уже применят какие-то более серьезные – уголовные – санкции за самоуправство. После первого решения суда о временной остановке работы приставы каждый раз проверяют до вынесения основного решения о закрытии. В воскресенье, 22 апреля, приставы пришли, на здании "Октября" сорваны пломбы, а внутри – посетители. Их пришлось эвакуировать. Изначально там серьезные нарушения: пожарная сигнализация не срабатывала, а на эвакуационных выходы стоят горки", - рассказала Накануне.RU пресс-секретарь прокуратуры Прикамья Юлия Гайнанова.

Напомним, приставы опечатали здание 19 апреля. Руководство "Октября" не согласилось в таким решением: по мнению владельцев центра, им не дали на руки никаких документов, обосновывающих закрытие, а до этого никак не рассказывали о том, что найдены какие-либо нарушения.

Другие новости по темам: детский центр октябрь, судебные приставы, правила пожарной безопасности
24.04.2018 15:58 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
17:58 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 19.04.2018 16:20 Мск
В Пермском развлекательном центре "Октябрь" не согласны с решением о приостановке работы

Ранее 19.04.2018 14:55 Мск
В Перми на неопределенный срок приостановили работу детского центра "Октябрь"








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В Перми ТРЦ "Октябрь" продолжил работу, несмотря на запрет суда
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