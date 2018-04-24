Рано "переобулись" в летнюю резину: Екатеринбург стоит в многокилометровых пробках

В Свердловской области сегодня, 24 апреля, выпал снег. Регион заметает с самого утра. К вечеру Екатеринбург уже стоит в семибалльных пробках, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Многие водители сменили зимнюю резину на весеннюю, поэтому метель привела к всплеску аварий, свердловская ГИББД успела зафиксировать порядка 50 ДТП.

"Уже с утра зарегистрировано более 50 ДТП с материальным ущербом, причиной большей части которых стало несоблюдение скоростного режима и неправильный выбор дистанции. Установлено, что в трети ДТП участвовал транспорт, у которого зимние шины уже заменены на летние", - пояснили в ведомстве.

Массовое ДТП произошло на Московском тракте. Столкнулись "Волга", "УАЗ Патриот", SsangYong и пассажирский автобус. К счастью, никто не пострадал.

По данным "Яндекс.Пробки", затруднение движения в основном связано с мелкими авариями и ремонтными работами. На данный момент в уральской столице замечено около семи ДТП.

Напомним, что в связи с репетицией Парада Победы, сегодня с 20.00 до 04.00 будут закрыты для движения пр. Ленина, ул. Репина, ул. 8 Марта и ул. Бориса Ельцина.

А сотрудники МЧС призывают свердловчан к бдительности и повешенной внимательности на дорогах в связи с ухудшением погодных условий.