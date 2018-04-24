Прокуратура намерена обязать югорских чиновников докладывать о попытках склонения госслужащих к коррупции

Дума Ханты-Мансийского автономного округа рассмотрит поправки в региональный закон "О государственных должностях Ханты- Мансийского автономного округа – Югры", внесенные прокурором автономии Евгением Ботвинкиным. Поправки обязывают чиновников сообщать о попытках склонения к коррупции, передает корреспондент Накануне.RU.

Федеральный закон обязывает государственных и муниципальных служащих уведомлять работодателя и прокуратуру обо всех случаях обращения к ним в целях склонения их к совершению коррупционных преступлений. В отношении лиц, замещающих госдолжности субъекта, такая обязанность на федеральном уровне отсутствует и прокуратура Югры намерена это исправить.

Под действие проекта прокуратуры попадают заместители губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, председатель, заместители председателя окружной думы, глава счетной палаты Югры и другие государственные должности автономного округа. Они будут обязаны уведомлять работодателя о склонении к коррупционным правонарушениям.

"Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения лиц, замещающих государственные должности автономного округа к совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, регистрация и организация проверки этих сведений определяются нормативными правовыми актами губернатора и Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры", - говорится в пояснениях к закону.