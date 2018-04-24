В Челябинске вырастет тариф на вывоз мусора

В Челябинском кластере выбрали регионального оператора по обращению с отходами. Им стала компания ООО "Центр коммунального сервиса". До 1 июля региональное министерство тарифного регулирования и энергетики определит новый размер тарифа на вывоз мусора, и уже через месяц к работе приступит регоператор. Известно, что тариф будет выставляться на проживающего человека, а не на квадратные метры. Ожидается, что новый тариф будет выше, чем в магнитогорском кластере, где для жителей многоквартирного дома он установлен в размере 87 руб. 50 коп. с человека, передает корреспондент Накануне.RU

Директор ООО "Центр коммунального сервиса" Алексей Бубнов рассказал, что у компании уже есть опыт – она полгода работает в Магнитогорском кластере.

Новая система обращения с отходами предусматривает раздельный сбор мусора. Однако на первом этапе будет только раздельный сбор батареек и ртутьсодержащих ламп. И если, как говорит Бубнов, регоператор уже завтра может установить контейнеры для раздельного сбора мусора, то потребителей вторсырья в промышленных масштабах в России нет. Сейчас при захоронении мусора отсортировывается только 7% отходов. В планах челябинского регоператора в ближайшие два года увеличить этот показатель до 25%.

"Это физически снижает, тот объем отходов, которые подлежат захоронению, вторая немаловажная вещь, отсортированное вторсырье будет направлено на переработку, что дополнительно даст нам финансовые средства и в дальнейшем снижение тарифа за счёт возвращения отсортированных отходов во вторичный оборот", - говорит Бубнов.

"Центр коммунального сервиса" будет следить, чтобы весь мусор доезжал до полигонов. Это поможет избежать появления новых несанкционированных свалок. Для этого регоператор будет производить расчет с операторами по вывозу отходов на весовом комплексе непосредственно на полигоне.

"Не секрет, что мусор, который собирается с придомовых территорий, не всегда доезжает до полигонов. Эту проблему мы видим каждую весну. И если говорить о Магнитогорске, нами было выявлено порядка 400 несанкционированных свалок, которые мы начнем вывозить. Такая же работа нам предстоит и в Челябинске. Размер этого бедствия, мы подозреваем, будет несколько выше, чем в Магнитогорске. Чтобы пресечь появление новых несанкционированных свалок, будет проводиться постоянный мониторинг площадей. Это наша обязанность, которую в рамках соглашения мы берем на себя. Сейчас мы ведем переговоры с текущими операторами в Челябинске. Мы выдвигаем одно требование, что расчет с операторами по вывозу отходов мы производим на весовом комплексе непосредственно на полигоне. Таким образом мы хотим, чтобы отходы доезжали до полигонов и свалок", - рассказал он.

Регоператор будет закупать новые контейнеры для мусора, а во дворах многоквартирных домов они будут мыться, предположительно, еженедельно. Часть контейнеров будет устанавливаться в селах и поселках.

"Основная наша задача дойти во все населенные пункты. По опыту магнитогорского кластера, мы можем сказать, что было порядка 200 сел и поселков, которые не обслуживались", - добавил он.

Весь мусор будет отправляться на полигон в Полетаево. Проект в настоящий момент находится на экспертизе. Для челябинского кластера это временное решение, пока не построят новый полигон. По предварительным оценкам, на это уйдет 1,5 года.

Как рассказала и.о. министра экологии Челябинской области Яна Куприкова, в настоящий момент идут подготовительные работы по земельному участку под будущий полигон ТКО.

"Мы уже провели землеустроительные работы, сформирован участок, перевели его в надлежащую категорию, изыскания для подтверждения пригодности этого участка для организации полигона проходят экспертизу. Мы подготовительные работы стараемся завершить, для того чтобы инвестор начал проектирование и строительство как можно в более короткий срок", - подчеркнула она.

Уже на этой неделе жители Челябинска начнут получать информационные письма, в которых их уведомят о новом регоператоре. Приложением к данной рассылке будет договор на оказание услуг по обращению с ТКО. Подписывать его не нужно, он начнет действовать после первой оплаты квитанции.

Тариф на вывоз мусора определит Минтариф. Он станет известен до 1 июля. Каким будет тариф представитель регоператора сказать не смог. Известно, что он будет выставляться на проживающего человека, а не на квадратные метры. В Магнитогорске установлен тариф для жителей многоквартирных домов 87 руб. 50 коп. с человека, для жителей ИЖС –65 руб. 57 коп. с человека. Однако в Челябинске он будет выше.

"В челябинском кластере транспортная составляющая намного выше. Плюс есть инвестиционные затраты на мусоросортировочные комплексы и на полигоны. Мы ожидаем, что тариф будет выше. Насколько он будет выше, это определит уже наш тарифный орган. По мере практического введения раздельного сбора мусора, тариф будет разбиваться на составляющие, и таким образом снижаться", - рассказал Бубнов.