Международный книжный фестиваль в Иркутске отменили из-за санкций в отношении "Русала"

Фонд "Вольное дело", основанный попавшим под американские санкции миллиардером Олегом Дерипаской, отменил проведение второго Иркутского международного книжного фестиваля.

Об этом сообщила "Интерфаксу" PR-директор фонда Елена Вишнякова.

"Поскольку программы Фонда финансируются из личных средств Олега Дерипаски и компаний, попавших в санкционный список, продолжение финансирования благотворительных проектов в ближайшее время оказалось невозможным", - сказала Вишнякова.

Фестиваль должен был пройти с 18 по 20 мая, в нем намеревались принять участие 127 издательств, а также известные писатели.

Напомним, под санкции США попали связанные с Дерипаской компании "Русал", En+ Group, ГАЗ, "Базовый элемент". Департамент Минфина США заявил, что может снять санкции с компании в случае если ее основным акционером перестанет быть Дерипаска. После этого заявления акции компании резко увеличились в цене.