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24.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Мир ищет "невашингтонский консенсус" Россия отказалась докапитализировать две ключевые структуры Всемирного банка на 13 млрд долларов и осудила санкционную политику на заседании G20. Одновременно с этим Турция вывела все свое золото из резервного фонда США. Кажется, ряд стран начинают искать новый консенсус взамен вашингтонского.
24.04.2018
экономика ;
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Новости
24.04.2018 15:38 Мск (17:38 Екб)
культура | Сибирский ФО | В России
Международный книжный фестиваль в Иркутске отменили из-за санкций в отношении "Русала"
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книги (2015) | Фото: cablook.com

Фонд "Вольное дело", основанный попавшим под американские санкции миллиардером Олегом Дерипаской, отменил проведение второго Иркутского международного книжного фестиваля.

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Об этом сообщила "Интерфаксу" PR-директор фонда Елена Вишнякова.

"Поскольку программы Фонда финансируются из личных средств Олега Дерипаски и компаний, попавших в санкционный список, продолжение финансирования благотворительных проектов в ближайшее время оказалось невозможным", - сказала Вишнякова.

Фестиваль должен был пройти с 18 по 20 мая, в нем намеревались принять участие 127 издательств, а также известные писатели.

Напомним, под санкции США попали связанные с Дерипаской компании "Русал", En+ Group, ГАЗ, "Базовый элемент". Департамент Минфина США заявил, что может снять санкции с компании в случае если ее основным акционером перестанет быть Дерипаска. После этого заявления акции компании резко увеличились в цене.

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24.04.2018 15:38 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:38 Екб


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Международный книжный фестиваль в Иркутске отменили из-за санкций в отношении "Русала"
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