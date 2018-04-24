Полиция заинтересовалась избиением ветерана Великой Отечественной войны в Екатеринбурге

Полиция начала проверку по факту избиения в Екатеринбурге ветерана Великой Отечественной войны.

"По заявлению пострадавшего службой участковых уполномоченных отдела полиции №12 Екатеринбурга проводится проверка. В настоящее время стражи порядка опросили гражданина, предположительно, причастного к причинению телесных повреждений пожилому человеку. Процессуальное решение органами внутренних дел будет принято по итогам судебно-медицинского исследования, которое определит степень тяжести причиненных пенсионеру травм, а также установления всех обстоятельств происшествия", - сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу.

Как добавили в ведомстве, рассмотрение материалов проверки находится на личном контроле у руководства полиции города.

Напомним, сам инцидент произошел несколько дней назад, но известно о нем стало лишь сегодня: 92-летнему ветерану причинил телесные повреждения его родственник на почве возникшего конфликта. Пострадавший был госпитализирован в больницу, где ему оказана необходимая медпомощь. Проверку по факту случившегося также организовал Следственный комитет.