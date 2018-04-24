В Тюмени во время испытаний тепловых сетей взвился фонтан, вода доставала до 8 этажа

В Тюмени компания "УОТЭК" сообщила об испытаниях тепловых сетей. В одном из микрорайонов, по адресу Гольцова, 24, они закончились порывом, передает корреспондент Накануне.RU.

"24 апреля в контуре теплоснабжения Тюменской ТЭЦ-2 пройдут температурные испытания тепловых сетей. Он включает микрорайоны Войновка, Восточные, Тюменские, 1–6 микрорайоны, Южный, Московский тракт и Дом обороны. В ходе испытаний специалисты повысят температуру сетевой воды, что позволит выявить дефекты трубопроводов, компенсаторов и опор, а также проверить компенсирующую способность сетей в условиях температурных деформаций", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации.

Очевидцы выложил в сеть видео, на котором виден "результат" испытаний вблизи дома №;24 по Гольцова. Порыв снимали с различных точек, притом жители восьмого этажа утверждали, что им пришлось закрыть окна, чтобы избежать воздействия кипятка.