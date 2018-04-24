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24.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Мир ищет "невашингтонский консенсус" Россия отказалась докапитализировать две ключевые структуры Всемирного банка на 13 млрд долларов и осудила санкционную политику на заседании G20. Одновременно с этим Турция вывела все свое золото из резервного фонда США. Кажется, ряд стран начинают искать новый консенсус взамен вашингтонского.
24.04.2018
экономика ;
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В Тюмени во время испытаний тепловых сетей взвился фонтан, вода доставала до 8 этажа
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Широотная Гольцова Тюмень порыв УОТЭК (2018) | Фото: vk.com

В Тюмени компания "УОТЭК" сообщила об испытаниях тепловых сетей. В одном из микрорайонов, по адресу Гольцова, 24, они закончились порывом, передает корреспондент Накануне.RU.
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"24 апреля в контуре теплоснабжения Тюменской ТЭЦ-2 пройдут температурные испытания тепловых сетей. Он включает микрорайоны Войновка, Восточные, Тюменские, 1–6 микрорайоны, Южный, Московский тракт и Дом обороны. В ходе испытаний специалисты повысят температуру сетевой воды, что позволит выявить дефекты трубопроводов, компенсаторов и опор, а также проверить компенсирующую способность сетей в условиях температурных деформаций", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации.

Очевидцы выложил в сеть видео, на котором виден "результат" испытаний вблизи дома №;24 по Гольцова. Порыв снимали с различных точек, притом жители восьмого этажа утверждали, что им пришлось закрыть окна, чтобы избежать воздействия кипятка.

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24.04.2018 15:29 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин
17:29 Екб


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В Тюмени во время испытаний тепловых сетей взвился фонтан, вода доставала до 8 этажа
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