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24.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
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от издателя  |  комментариев: 7


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24.04.2018
экономика ;
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После смерти подростка на стадионе в Екатеринбурге возбуждено дело о халатности
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скорая помощь, реанимация (2018) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после смерти подростка, получившего травму на территории стадиона.
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Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, днем 15 апреля подросток 2010 года рождения, гуляя на стадионе возле одной из екатеринбургских школ, упал, предположительно, на торчащий кусок арматуры. В результате падения мальчик получил повреждение головы и был доставлен в детскую городскую больницу, где, несмотря на предпринятые врачами меры, умер 23 апреля.

Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Сейчас следователем СКР тщательно выясняются все без исключения обстоятельства трагедии.

"Проведен осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и допросу возможных свидетелей, а также допросу родственников и знакомых умершего подростка, представителей школы, в районе которой произошел инцидент. Тело ребенка направлено на судебную медицинскую экспертизу в целях установления точной причины смерти. Выясняется, на балансе какой организации находится стадион, истребуется интересующая следствие документация в целях установления конкретных должностных лиц, ответственных за надлежащее состояние стадиона и безопасное нахождение на нем граждан. Также выясняется причина, по которой на территории стадиона была оставлена арматура", - сообщили в ведомстве.

Напомним, свою проверку по факту ЧП также начала прокуратура.

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24.04.2018 15:21 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
17:21 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 23.04.2018 18:23 Мск
В Екатеринбурге школьник погиб во время прогулки по стадиону








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После смерти подростка на стадионе в Екатеринбурге возбуждено дело о халатности
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