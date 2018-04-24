Тюменский победитель конкурса "Лидеры России" станет содокладчиком на "Губернаторских чтениях"

Темой очередных губернаторских чтений, которые пройдут в Тюмени 25 апреля, станет трансформация российского человеческого капитала. Свое видение представит профессор факультета экономических наук, директор центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В дискуссии примут участие губернатор Владимир Якушев, представители депутатского корпуса, бизнеса, общественные деятели, студенты и преподаватели высших учебных заведений.

Содокладчиками основного спикера станет профессор кафедры экономической теории и прикладной экономики ФЭИ ТюмГУ Марина Гильтман. Она представит доклад на тему "Образование населения Тюменской области как элемент системы формирования человеческого капитала в регионе". Также в качестве содокладчика заявлен победитель конкурса "Лидеры России" от Тюменской области, а ныне генеральный директор АО "ТАЛК" Максим Скворцов с докладом "Трансформация: начинаем с себя".

Тема человеческого капитала сквозной нитью проходила через многие дискуссии, которые разворачивались на Губернаторских чтениях. По мнению Владимира Якушева, главный ресурс развития Тюменской области – сами тюменцы, и прежде всего – тюменская молодежь.

"Вложения в человеческий капитал - самое главное условие для движения вперед, эти инвестиции окупаются как никакие другие. Именно талантливые и деятельные люди способны изменить область, страну или даже весь мир. Эта тема обозначена в числе приоритетов президентом России. Наша главная стратегическая задача - прорывное развитие нашей страны, активное включение в конкурентную технологическую борьбу, сохранение и приумножение человеческого капитала. Все это напрямую влияет на будущее нашего государства", - подчеркнул Владимир Якушев.