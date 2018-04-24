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24.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
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от издателя  |  комментариев: 7


Мир ищет "невашингтонский консенсус" Россия отказалась докапитализировать две ключевые структуры Всемирного банка на 13 млрд долларов и осудила санкционную политику на заседании G20. Одновременно с этим Турция вывела все свое золото из резервного фонда США. Кажется, ряд стран начинают искать новый консенсус взамен вашингтонского.
24.04.2018
экономика ;
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Тюменский победитель конкурса "Лидеры России" станет содокладчиком на "Губернаторских чтениях"
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Губернаторские чтения-2017, Владимир Якушев (2017) | Фото: admtyumen.ru

Темой очередных губернаторских чтений, которые пройдут в Тюмени 25 апреля, станет трансформация российского человеческого капитала. Свое видение представит профессор факультета экономических наук, директор центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
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В дискуссии примут участие губернатор Владимир Якушев, представители депутатского корпуса, бизнеса, общественные деятели, студенты и преподаватели высших учебных заведений.

Содокладчиками основного спикера станет профессор кафедры экономической теории и прикладной экономики ФЭИ ТюмГУ Марина Гильтман. Она представит доклад на тему "Образование населения Тюменской области как элемент системы формирования человеческого капитала в регионе". Также в качестве содокладчика заявлен победитель конкурса "Лидеры России" от Тюменской области, а ныне генеральный директор АО "ТАЛК" Максим Скворцов с докладом "Трансформация: начинаем с себя".

Тема человеческого капитала сквозной нитью проходила через многие дискуссии, которые разворачивались на Губернаторских чтениях. По мнению Владимира Якушева, главный ресурс развития Тюменской области – сами тюменцы, и прежде всего – тюменская молодежь.

"Вложения в человеческий капитал - самое главное условие для движения вперед, эти инвестиции окупаются как никакие другие. Именно талантливые и деятельные люди способны изменить область, страну или даже весь мир. Эта тема обозначена в числе приоритетов президентом России. Наша главная стратегическая задача - прорывное развитие нашей страны, активное включение в конкурентную технологическую борьбу, сохранение и приумножение человеческого капитала. Все это напрямую влияет на будущее нашего государства", - подчеркнул Владимир Якушев.

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24.04.2018 15:35 Мск | Тюмень | Ксения Теплякова
17:35 Екб


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Тюменский победитель конкурса "Лидеры России" станет содокладчиком на "Губернаторских чтениях"
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