ДНР и ЛНР управляются Россией, - резолюция ПАСЕ

ПАСЕ приняла резолюцию "О чрезвычайном положении и отступлении от Конвенции о правах человека", в которой говорится, что ДНР и ЛНР являются "территориями, которые находятся под фактическим управлением Российской Федерации" (territories under effective control by the Russian Federation).

Изначально планировалась формулировка об "оккупации", но затем ее изменили на "управление".

Вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев (Украина) заявил в Facebook, что ПАСЕ признала именно "оккупацию", и назвал это "победой", расценив как поддержку позиции Киева.

Украинский журналист Руслан Коцаба отмечает, что сам Арьев в 2007 году был задержан за контрабанду наркотиков.

"Это же просто унижение какое для ПАСЕ, что человека, который в базе данных есть как наркоман, его поймали польские пограничники с наркотой – его и жену, – сейчас заместитель председателя ПАСЕ. Это унижение не только для Украины, это и для них тоже", – заявил Коцаба в эфире Topinform.

При этом в январе ПАСЕ призывала пересмотреть украинский закон об "оккупации Донбасса" и прекратить дискриминацию его жителей.