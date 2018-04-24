Свердловское заксобрание продолжит борьбу с "гряземесами"

Сегодня под руководством председателя ЗакСО Людмилы Бабушкиной, члена Совета Федерации от Свердловской области Аркадия Чернецкого, а также председателя комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности ЗакСО Владимира Никитина состоялся Совет свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль". Главная тема – установить административную ответственность за нарушения правил благоустройства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального парламента.

Власти уже не знают, как бороться с так называемыми "гряземесами". Ранее в статью 16 закона "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области" были внесены поправки - увеличился размер штрафа за ряд нарушений. Например, за парковку машин на газонах или детских площадках автовладельцы платят от 3 до 5 тыс. руб. Тогда ожидалось, что штрафы станут эффективным способом борьбы с нарушителями благоустройства. Однако суд потребовал отменить этот закон, так как посчитал, что региональная власть не вправе регулировать нормы, предусмотренные федеральным законодательством. Но власти отказываются менять закон.

"По нарушению правил благоустройства Верховный суд отменил статьи в 25 субъектах, по размещению транспорта на газонах – в 17 субъектах. Мы об этом говорим не в первый раз: в октябре 2017 года несколько десятков депутатов Государственной думы внесли законопроект, регулирующий названные статьи. В первом чтении рассмотрели и отложили. Хотелось бы возобновить рассмотрение этого законопроекта", - сказал Владимир Никитин.

Аркадий Чернецкий заявил, что нужно проработать Административный кодекс и наказывать тех, кто оставляет свои машины на газонах, а потом "по городам разводит грязь".

"Мне непонятна позиция Правительства РФ, потому что те законопроекты, которые мы направляли по нарушению правил благоустройства, не поддерживаются Правительством. Не в первый раз мы делали попытки, и каждый раз получали отказы, причем мотивировка носила надуманный характер. Видимо, придется еще раз стучать в эту закрытую дверь", - сказал Чернецкий.

Совет "Депутатской вертикали" пришел к решению - предложить депутатам Госдумы и членам Совета Федерации от Свердловской области инициировать работу по дальнейшему рассмотрению названных законопроектов, чтобы как можно быстрей установить административную ответственность за нарушение правил благоустройства.