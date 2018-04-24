В Viber сообщили о проблемах из-за блокировки Telegram

Пользователи Viber столкнулись с трудностями при совершении звонков и отправке фото в приложении из-за блокировки Telegram.

"Мы постепенно восстанавливаем полноценную работоспособность приложения для всех пользователей в России. Некоторые из вас могли сталкиваться с трудностями при совершении звонков и отправке фото в Viber. Сложившаяся ситуация является результатом решения регулятора ограничить доступ к другому мессенджеру с помощью блокировки миллионов интернет-серверов в стране", - говорится в сообщении компании, которое она рассылает российским пользователям.

"В данный момент наша команда работает с информацией, предоставленной тысячами пользователей Viber, чтобы как можно скорее восстановить полноценную работу приложения для всех пользователей в России без ущерба их конфиденциальности", - поясняется в сообщении.

Напомним, Роскомнадзор ищет каналы, позволяющие мессенджеру Telegram оставаться доступным в России. Ведомство заблокировало миллионы IP-адресов, в связи с чем начались проблемы с доступом к сайту Google, частично перестал открываться Youtube. Также сообщалось, что блокировки Роскомнадзора привели к сокращению продаж электронных полисов ОСАГО.