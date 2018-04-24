Исследование: ЯНАО добивается наибольших успехов в привлечении инвестиций в арктические проекты

Освоение Арктики вернулось в повестку приоритетных направлений для руководства страны, которое, сталкиваясь с этим многоэтапным процессом, вынуждено одновременно решать ряд инфраструктурных и технологических задач. Развитие большого ресурсного потенциала макрорегиона в условиях постепенного исчерпания континентальной базы неизбежно должно быть обеспечено созданием новых транспортно-логистических систем, которые бы открывали новые, альтернативные транзитные пути. Проблемам и перспективам реализации арктических проектов посвящен специальный доклад Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), который открывает серию специсследований о российских макрорегионах. Текст доклада имеется в распоряжении Накануне.RU.

С точки зрения мировой торговли реализация арктических проектов открывает большие перспективы для России. "Очевидным преимуществом северных путей станет сокращение сроков доставки грузов из европейской в азиатскую части в сравнении с традиционном маршрутом через Суэцкий канал. Для России это означает расширение присутствия на перспективных рынках стран-импортеров энергоресурсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в докладе АПЭК.

Кроме того, подчеркивают авторы исследования, Арктика имеет особое значение в военно-политическом отношении, и в этой связи "инфраструктурное развитие приобретает немаловажное геостратегическое измерение".

При этом отмечается, что развитие перспективных направлений должно происходить параллельно с поддержанием и модернизацией существующей инфраструктуры, с созданием условий для комфортной жизни населения за пределами производственных зон.

Отдельно в докладе упомянуты ряд крупных проектов по созданию транспортной инфраструктуры в материковой части Арктической зоны. Это "Северный широтный ход" - железнодорожная магистраль в Ямало-Ненецком Автономном округе (Обская-Салехард-Надым-Новый Уренгой-Коротчаево), которая должна в перспективе соединить Северную железную дорогу со Свердловской и открыть прямой путь к промышленным предприятиям Урала. Это и 170-километровая железная дорога "Бованенково-Сабетта", к реализации которой планируется приступить в 2022 году. В числе таких проектов - Мурманский транспортный узел, "Белкомур" (Белое море – Коми – Урал), "Баренцкомур" («Баренцево море – Коми – Урал) и "Карскомур", предусматривающий продление железнодорожной ветки от Воркуты до порта Арктур на Карском море.

Среди рисков при реализации этих транспортных проектов в АПЭК выделяют и "последствия глобального потепления". "Из-за таяния вечной мерзлоты повышаются риски провала объектов и железных дорог, а таяние льдов требует модификации сложившихся схем навигации (потенциальное затопление берегов и необходимость переноса портов). Тем не менее это создает перспективу развития круглогодичного судоходства по Северному морскому пути, что отчасти ставит под вопрос необходимость масштабного обновления ледокольного флота. Впрочем, не исключено, что это циклические температурные колебания, как в случае масштабного потепления 2007-2009 гг.", - отмечается в докладе.

Указывают в АПЭК и на ряд проблем, связанных с механизмом освоения Арктики. До сих пор нет единого понимания, должно оно осуществляться вахтовым методом или с помощью создания постоянных поселений и крупных городов. Вклад Арктической зоны в ВВП России составляет более 10% (более 20% российского экспорта) при доле в населении около 2%. На этом фоне, по мнению экспертов, есть необходимость создания комфортных условий в существующих городах и поселениях в АЗРФ. Альтернативой также может служить вариант создания госпрограмм, обеспечивающих среднесрочное или долгосрочное временное проживание в Арктической зоне и создание условий для последующего благополучного возвращения в другие районы страны. "Необходимо учитывать долгосрочные риски от прихода в регион инвесторов из числа неарктических государств, заинтересованных, как и оппоненты России среди арктических стран, в изменении режима Северного морского пути", - считают в АПЭК.

Единственным регионом в Арктической зоне, где уже реализованы несколько крупных инфраструктурных проектов, является Ямал.

Напомним, в декабре 2017 года состоялось открытие первой очереди завода по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ". Основным инвестором выступила компания "Новатэк" (50,1% акций), которая имеет особые интересы в ЯНАО и в Арктической зоне в целом. В проекте также принимают участие французская компания Total (20%), Китайская национальная нефтегазовая корпорация (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). Мощность завода оценивается в 16,5 млн тонн СПГ в год, а стоимость проекта составила около 27 млрд долларов.

Основной рост потребления газа обеспечивают страны Азиатско-Тихоокеанского региона, которые особенно заинтересованы в поставках СПГ из-за сложностей с доставкой трубопроводного газа на большие расстояния. "Принято считать, что развитие добычи СПГ не должно составлять конкуренцию компаниям, которые поставляют трубопроводный газ на рынки Европы, потому что поставки СПГ ориентированы на более дальние расстояния. Тем не менее в 2017 году Евросоюз увеличил импорт СПГ на 12%, в том числе учитывались поставки с “Ямаг-СПГ”, что бросает вызов позициям “Газпрома” на европейских рынках", - отмечается в докладе.

Напоминают авторы и про запуск в 2023 году другого проекта "Новатэка" в ЯНАО - "Арктик СПГ-2" на Гыданском полуострове.

Арктический порт Сабетта стал еще одним важнейшим проектом АЗРФ. После его запуска грузопоток вырос на 280% (7,9 млн тонн), что стало "беспрецедентным результатом".

Крупнейшим логистическим проектом в Арктической зоне считается Северный широтный ход, который также реализуется в ЯНАО. "Неразвитая транспортная инфраструктура служит существенным препятствием росту добычи нефтегазовых ресурсов, поэтому по мере разработки новых месторождений необходимость в скорейшей реализации проекта возрастает. Строительство СШХ стимулирует развитие перспективных месторождений, в том числе на континентальном шельфе", - говорится в докладе.

Согласно рэнкингу арктических инвестиционных проектов, разработанному АПЭК, все эти три масштабных проекта на территории Ямала занимают первые строчки. На первом месте - порт Сабетта, обеспечивающий мощности для дальнейшей транспортировки СПГ в другие порты Севморпути. Второе место отдано проекту "Ямал СПГ", третье - СШХ.

Авторы доклада считают закономерным, что ЯНАО добивается наибольших успехов в привлечении инвестиций в проекты: 72% инвестиций в российскую Арктику и 50% произведенной продукции арктических регионов приходится на ЯНАО. "О высокой инвестиционной привлекательности ямальских проектов свидетельствует то, что на открытии завода "Ямал СПГ" в поселке Сабетта в декабре 2017 года присутствовал министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии, председатель совета директоров национальной нефтяной компании Saudi Aramco Хадид Аль-Фалих", - говорится в исследовании.

Базой для дальнейшего развития экспорта может служить и акцент губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина на привлечение частных инвесторов, в том числе иностранного капитала. "В ямальских проектах достаточно высокая доля внебюджетных источников финансирования, что существенно снижает нагрузку на государство и позволяет реализовывать несколько крупных проектов одновременно. Такая стратегия доказала свою эффективность даже в условиях санкций - благодаря активному взаимодействию с азиатскими инвесторами (в частности, доля китайских инвестиций в проекте "Ямал-СПГ" составляет около 30%, а суммы по кредитам в китайских банках достигают 12 млрд долларов)", - отмечают в АПЭК.

Кроме того, в качестве дополнительного источника инвестиций в ЯНАО привлекается малый и средний бизнес. Из 1,5 трлн инвестиций, поступивших в Арктику в 2017 году, 1 трлн приходится на ЯНАО.

Мурманский транспортный узел занимает четвертую строчку рэнкинга инвестпроектов АЗРФ. Эксперты отмечают, что Мурманская область лидирует с точки зрения получаемой государственной поддержки на реализацию инфраструктурных проектов, так как 28% инвестиций поступают из федерального бюджета). "Реализуемые в регионе проекты имеют федеральное значение для обслуживания зоны Северного морского пути и всего Арктического региона", - говорится в докладе.

Как отмечается, инвестиционная активность руководства Красноярского края не столь значительна, поскольку уровень вложений в большей степени в регионе зависит от крупных предприятий, которые давно работают на территории (в частности "Норникель"). Тем не менее власти предполагают получить 50 млрд рублей инвестиций на реализацию проектов в Арктической зоне в ближайшие годы, которые пойдут на развитие нефтегазового, угольного и рудного кластеров (на момент заявления в начале 2017 года было получено 6 млрд).

Инвестиционные возможности распределяются в субъектах макрорегиона неравномерно. "Технологические сложности и уход западных инвесторов существенно ограничивают возможности главы Ненецкого АО Александра Цыбульского по стимулированию проектов развития. С этим отчасти связаны не слишком результативные попытки найти альтернативные форматы для реализации проектов железнодорожных магистралей через Урал и Коми к Северному морскому пути", - указывается в докладе.

С рядом сложностей при реализации арктических проектов сталкивается и Республика Коми, которая пытается добиться получения помощи из федерального бюджета. "Республика Коми несет основные затраты по строительству автомобильной дороги "Сыктывкар-Нарьян-Мар" (строительство на некоторых участках осуществляется в рамках концессионного соглашения). Несмотря на федеральный статус будущей дороги, руководство региона не может получить федеральное финансирование - в отличие от НАО, который систематически получает бюджетные трансферты (в прошлом году на строительство дороги было выделено 150 млн рублей, а в начале этого года 200 млн рублей)", - упоминают эксперты. Шаги по привлечению иностранных инвесторов в регион также пока не дают ожидаемых результатов. "Республика пытается продать свой пакет акций "Белкомура", но аукцион несколько раз переносился из-за отсутствия потенциального покупателя. В конце 2017 года глава Коми посетил Королевство Бахрейн, где рассказывал о возможностях развития Печорского транспортного коридора. Деятельность главы Республики Коми по привлечению инвестиций и федерального финансирования нельзя назвать результативной", - говорится в докладе.

Аналогичные сложности испытывает и губернатор Архангельской области Игорь Орлов, а решение объединить проекты "Белкомур" и "Баренцкомур" "можно интерпретировать как потерю всякой надежды на их скорейшую реализацию", подчеркивают в АПЭК.