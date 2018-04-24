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Новости
24.04.2018 15:02 Мск (17:02 Екб)
общество | Пермский край
В Прикамье проведут капитальный ремонт автодороги "Волеги - Чайковская - Луговая"
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строительные работы, ремонт дорог, знак (2017) | Фото: Накануне.RU

Сегодня, 24 апреля, в рамках приема граждан губернатор Пермского края Максим Решетников встретился с жительницей деревни Удалы Нытвенского района Ниной Сальниковой. Жительница обратилась к главе Прикамья с вопросом по ремонту автомобильной дороги "Волеги - Чайковская - Луговая".

"Самая большая проблема на территории нашего сельского поселения – это дороги. Дорога у нас как после бомбежки. А она соединяет Нытву – Пермь – Чайковское поселение – деревню Луговую. По дороге мы возим детей в школу, сами ездим в Пермь на работу. Мы бы очень хотели, чтобы нам помогли восстановить дорогу. Важно не заплатки делать, а сделать дорогу правильно", – обратилась с просьбой Нина Сальникова.

Глава Прикамья отметил, что дорога вошла в перечень ремонтных работ по дорожным объектам на 2018 год. "На этот год запланирован ремонт большого участка. Для этого в бюджете предусмотрено 27,5 млн рублей. При этом приоритет отдается не просто "заплаткам", они, конечно, не решает проблему. Задача – делать большими участками", – пояснил Максим Решетников.

Как отметил министр транспорта Пермского края Николай Уханов, на дороге "Волеги – Чайковская – Луговая" не проводился капитальный ремонт с 1994 года. "В прошлом году были начаты работы и отремонтировали 1,6 км. В этом году мы планируем продолжить работы на участке от отворота на поселок Майский – 3,2 км заасфальтировать", – уточнил министр. Планируемый срок окончания работ – август 2018 года.

(2018)|Фото: пресс-служба губернатора пермского края

По завершению рассмотрения вопроса губернатор дал поручение курирующему зампреду – министру строительства и архитектуры Михаилу Сюткину взять под личный контроль финансирование, организацию и проведение всех необходимых работ по строительству объекта.

В рассмотрении вопроса также приняли участие врио главного федерального инспектора по Пермскому краю, руководителя приемной Президента Российской Федерации в Пермском крае Сергей Половников, и.о. руководителя Администрации губернатора Пермского края Леонид Политов, первый заместитель председателя Правительства - министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин, министр транспорта Пермского края Николай Уханов, глава Нытвенского муниципального района Ринат Хаертдинов.

Напомним, в этом году с учетом перенесенных остатков 2017 года и дополнительных доходов дорожного фонда в распоряжении муниципалитетов поступит более 5 млрд рублей на дорожные ремонт и строительство. Из них на муниципальные дороги – 4 млрд рублей, на сельские дороги – 201 млн, на объекты, участвующие в проекте "Безопасные и качественные дороги, — 850 млн рублей.

Кроме того, в план работ до 2022 года включено более 700 участков дорог, предложенных жителями края через портал "Управляем вместе". Из них 315 предложенных участков муниципальных дорог включены в план по ремонту в рамках содержания в 2018 году, 322 — на 2018-2020 годы и еще 88 – на 2021-2022 годы.

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24.04.2018 15:02 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
17:02 Екб


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В Прикамье проведут капитальный ремонт автодороги "Волеги - Чайковская - Луговая"
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