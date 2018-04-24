ЭК "Урал промышленный - Урал полярный" не удалось оспорить решение суда по иску к администрации Салехарда

Восьмой арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу энергетической компании "Урал промышленный - Урал полярный" (на 25% принадлежит "Корпорации развития") на решение ямальского арбитража по иску к администрации Салехарда. Чиновники, напомним, потребовали освободить от строительного мусора участок, предоставленный под складирование материалов для строительства ТЭС "Полярной", передает корреспондент Накануне.RU.

Спор в суде ЭК "Уп-Уп" и департамент строительства столицы Ямала ведут из-за трех участков, которые энергетическая компания использовала для хранения строительных материалов. Несмотря на завершение работ по проекту, мусор остался на участках. Горадминистрация потребовал вывезти материалы до октября 2017 г., но конкурсный управляющий по суду хотел отменить это решение, так как "дочка" "КР" не может выделить средства на вывоз из-за процедуры банкротства.

Ямальский суд не удовлетворил иски ЭК к администрации, постановления департамента признаны законными. Накануне жалоба "Уп-Уп" рассматривалась в апелляционной инстанции. Восьмой арбитражный апелляционный суд признал ранее вынесенные решения. Жалобу ЭК "Уп-Уп" суд не удовлетворил.