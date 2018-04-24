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от издателя  |  комментариев: 7


СМС от МЧС – недостаточно. Власти Москвы не извлекли уроки стихии В минувшую субботу, 21 апреля, в Московском регионе прошел ураган, в результате которого погибли два человека и более десяти пострадали. Городские власти вновь пообещали бороться со стихией. Меры этой борьбы, по мнению экспертов, стали заметнее, но по-прежнему являются недостаточными для того, чтобы избежать жертв.
23.04.2018
происшествия ;  | комментариев: 1
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Новости
24.04.2018 14:43 Мск (16:43 Екб)
политика | Ямало-Ненецкий АО
ЭК "Урал промышленный - Урал полярный" не удалось оспорить решение суда по иску к администрации Салехарда
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суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Восьмой арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу энергетической компании "Урал промышленный - Урал полярный" (на 25% принадлежит "Корпорации развития") на решение ямальского арбитража по иску к администрации Салехарда. Чиновники, напомним, потребовали освободить от строительного мусора участок, предоставленный под складирование материалов для строительства ТЭС "Полярной", передает корреспондент Накануне.RU.

Спор в суде ЭК "Уп-Уп" и департамент строительства столицы Ямала ведут из-за трех участков, которые энергетическая компания использовала для хранения строительных материалов. Несмотря на завершение работ по проекту, мусор остался на участках. Горадминистрация потребовал вывезти материалы до октября 2017 г., но конкурсный управляющий по суду хотел отменить это решение, так как "дочка" "КР" не может выделить средства на вывоз из-за процедуры банкротства.

Ямальский суд не удовлетворил иски ЭК к администрации, постановления департамента признаны законными. Накануне жалоба "Уп-Уп" рассматривалась в апелляционной инстанции. Восьмой арбитражный апелляционный суд признал ранее вынесенные решения. Жалобу ЭК "Уп-Уп" суд не удовлетворил.

Другие новости по темам: Урал промышленный - Урал полярный, Корпорация развития, администрация Салехарда
24.04.2018 14:43 Мск | Салехард | Алёна Ласкутова
16:43 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 23.03.2018 11:44 Мск
"Дочка" "Корпорации развития" продолжила спор с администрацией Салехарда в апелляционном суде

Ранее 13.12.2017 16:11 Мск
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Ранее 06.12.2017 15:15 Мск
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Власти Салехарда выселяют "дочку" "Корпорации развития" с муниципальной земли








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ЭК "Урал промышленный - Урал полярный" не удалось оспорить решение суда по иску к администрации Салехарда
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