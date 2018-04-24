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СКР выяснил, из-за кого пострадала уральская студентка, на которую упало окно общежития
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: dosug.md

Следственный комитет подключился к выяснению обстоятельств травмирования студентки на Среднем Урале. Предварительно установлены детали произошедшего.
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Напомним, на днях в городе Краснотурьинск получила травмы 19-летняя студентка одного из местных колледжей: на девушку упал фрагмент старого окна от здания общежития. В итоге пострадавшую доставили в больницу.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, на данный момент установлено, что за несколько дней до случившегося в здании общежития началась замена окон и сотрудники подрядной организации производили их демонтаж. При этом один работник сбрасывал старые оконные конструкции на землю, а второй в это время находился у здания и не допускал присутствия посторонних в зоне падения фрагментов.

"19 апреля работник, который осуществлял сбрасывание старых окон, пришел на работу пораньше и, не дождавшись своего напарника, начал работу. Случилось так, что в этот самый момент рядом со зданием общежития проходила 19-летняя студентка. В результате фрагмент окна упал на нее и причинил пострадавшей телесные повреждения, с которыми девушка была доставлена в больницу (где находится и по настоящее время). Предварительный диагноз, поставленный медиками пострадавшей - черепно-мозговая травма", - сообщили в следствии.

Сейчас в СКР пытаются выяснить, в полной ли мере сотрудники подрядной организации занимались обеспечением безопасности людей при демонтаже окон. Также устанавливается степень тяжести вреда здоровью пострадавшей.

Напомним, обстоятельства произошедшего также выясняет прокуратура.

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24.04.2018 14:53 Мск | Краснотурьинск | информационная служба Накануне.RU
16:53 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 24.04.2018 07:48 Мск
На Среднем Урале на студентку возле общежития упала часть окна: прокуратура начала проверку








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СКР выяснил, из-за кого пострадала уральская студентка, на которую упало окно общежития
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