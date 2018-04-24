СКР выяснил, из-за кого пострадала уральская студентка, на которую упало окно общежития

Следственный комитет подключился к выяснению обстоятельств травмирования студентки на Среднем Урале. Предварительно установлены детали произошедшего.

Напомним, на днях в городе Краснотурьинск получила травмы 19-летняя студентка одного из местных колледжей: на девушку упал фрагмент старого окна от здания общежития. В итоге пострадавшую доставили в больницу.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, на данный момент установлено, что за несколько дней до случившегося в здании общежития началась замена окон и сотрудники подрядной организации производили их демонтаж. При этом один работник сбрасывал старые оконные конструкции на землю, а второй в это время находился у здания и не допускал присутствия посторонних в зоне падения фрагментов.

"19 апреля работник, который осуществлял сбрасывание старых окон, пришел на работу пораньше и, не дождавшись своего напарника, начал работу. Случилось так, что в этот самый момент рядом со зданием общежития проходила 19-летняя студентка. В результате фрагмент окна упал на нее и причинил пострадавшей телесные повреждения, с которыми девушка была доставлена в больницу (где находится и по настоящее время). Предварительный диагноз, поставленный медиками пострадавшей - черепно-мозговая травма", - сообщили в следствии.

Сейчас в СКР пытаются выяснить, в полной ли мере сотрудники подрядной организации занимались обеспечением безопасности людей при демонтаже окон. Также устанавливается степень тяжести вреда здоровью пострадавшей.

Напомним, обстоятельства произошедшего также выясняет прокуратура.