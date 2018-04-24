Не прошло и полгода: в Первоуральске провалился эксперимент с переходом на "одноглавую" модель

в этот день
24.04.18
16:46
В Екб.18:46
Мэрия: Без победы на ЭКСПО строительство метро в Екатеринбурге невозможно
Задержан главный экономист банковского надзора ЦБ по ЦФО
"Корпорация развития" проиграла суд по долгу за аренду столичного офиса
Главное
Песков сравнил санкции США против "Русала" с экономическим рейдерством

Тема дня
Сегодня "Русал" – а завтра "Газпром"? Как далеко зайдет экономический шантаж США Заявление Минфина США о возможном снятии санкций с "Русала" при условии отказа основного акционера Олега Дерипаски от контроля над компанией может стать прецедентом по смещению неугодных США бизнесменов. При этом не исключено, что практику, которую в России уже оценили как экономическое рейдерство, Вашингтон будет применять и для других государств
24.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Мир ищет "невашингтонский консенсус" Россия отказалась докапитализировать две ключевые структуры Всемирного банка на 13 млрд долларов и осудила санкционную политику на заседании G20. Одновременно с этим Турция вывела все свое золото из резервного фонда США. Кажется, ряд стран начинают искать новый консенсус взамен вашингтонского.
24.04.2018
экономика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В России завершился тест на знание Великой Отечественной войны
Главы МИД G7 подготовили "жесткое" заявление в адрес России
Полиция сочла "правонарушением" цитату Ленина на пикете новосибирских активистов
"Естественное расслабление" или следствие трагедий? Почему упал рейтинг Путина
Опыт московской реновации могут распространить на другие города-миллионники
Зюганов: Капитализм по-прежнему агрессивен и алчен, потому Ленин исключительно современен
Приватизация УК "Роснано" была остановлена Путиным после сигнала ФСБ
В Перми начата проверка сообщения о смерти мужчины, не дождавшегося "скорой"
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 56

Не прошло и полгода: в Первоуральске провалился эксперимент с переходом на "одноглавую" модель
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

портфель, отставка, назначение (2017) | Фото: ТАСС

Глава Первоуральска Валерий Хорев принял решение о сложении полномочий по собственному желанию. Об этом говорится в обращении, направленном в адрес городской думы, пишет "Первоуральск-Онлайн".
Читайте также:

Обращение будет рассмотрено на заседании, которое состоится 26 апреля.

Отметим, что Хорев, выходец из муниципального "Водоканала", был утвержден в должности главы администрации совсем недавно, в октябре 2017 года. Любопытно, что он исполнял обязанности главы дольше, чем официально пребывал на посту, с 29 сентября 2016 года. При этом вступление в должность Хорева ознаменовало возврат города трубников к одноглавой системе управления, при которой руководитель муниципалитета избирается по конкурсу и утверждается депутатами. Ранее у руля муниципалитета находились Николай Козлов, глава городского округа с 2013 по 2017 год, и Алексей Дронов, глава администрации Первоуральска с 2013 по 2016 годы.

Как сообщало Накануне.RU, в последние годы администрацию Первоуральска продолжали сотрясать скандалы. Так, из мэрии были уволены двое сотрудников, один из которых - заместитель Хорева. На межведомственной комиссии они приняли решения о предоставлении муниципальных земельных участков в аренду на 20 лет себе и своим родственникам. Прокуратура из-за этого случая вносила представление Хореву, но он не принял никаких мер. Кроме того, в Первоуральске было возбуждено уголовное дело в отношении теперь уже бывшего начальника управления архитектуры и градостроительства. По данным следствия, в 2016-2017 годах чиновник оказывал покровительство предприятию для организации преимущественного положения по сравнению с другими организациями, ведущими деятельность в сфере строительства. В марте 2018 года чиновник внезапно уволился по собственному желанию. Скандалы с подчиненными развивались в то время, как Хорев работал с приставкой "и.о.", тем не менее, это не помешало комиссии и депутатам, большинство которых составляют "единороссы", утвердить его в должности в октябре 2017 года.

хорев валерий александрович и.о главы администрации первоуральска(2017)|Фото: Накануне.ru

Считается, что к Первоуральску приковано особое внимание Администрации президента и ОНФ в связи с тем, что уроженцем этого города является руководитель федерального исполкома "Фронта" Алексей Анисимов.

Другие новости по темам: Первоуральск, Валерий Хорев, отставка
24.04.2018 15:16 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
17:16 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Не прошло и полгода: в Первоуральске провалился эксперимент с переходом на "одноглавую" модель
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+