Не прошло и полгода: в Первоуральске провалился эксперимент с переходом на "одноглавую" модель

Глава Первоуральска Валерий Хорев принял решение о сложении полномочий по собственному желанию. Об этом говорится в обращении, направленном в адрес городской думы, пишет "Первоуральск-Онлайн".

Обращение будет рассмотрено на заседании, которое состоится 26 апреля.

Отметим, что Хорев, выходец из муниципального "Водоканала", был утвержден в должности главы администрации совсем недавно, в октябре 2017 года. Любопытно, что он исполнял обязанности главы дольше, чем официально пребывал на посту, с 29 сентября 2016 года. При этом вступление в должность Хорева ознаменовало возврат города трубников к одноглавой системе управления, при которой руководитель муниципалитета избирается по конкурсу и утверждается депутатами. Ранее у руля муниципалитета находились Николай Козлов, глава городского округа с 2013 по 2017 год, и Алексей Дронов, глава администрации Первоуральска с 2013 по 2016 годы.

Как сообщало Накануне.RU, в последние годы администрацию Первоуральска продолжали сотрясать скандалы. Так, из мэрии были уволены двое сотрудников, один из которых - заместитель Хорева. На межведомственной комиссии они приняли решения о предоставлении муниципальных земельных участков в аренду на 20 лет себе и своим родственникам. Прокуратура из-за этого случая вносила представление Хореву, но он не принял никаких мер. Кроме того, в Первоуральске было возбуждено уголовное дело в отношении теперь уже бывшего начальника управления архитектуры и градостроительства. По данным следствия, в 2016-2017 годах чиновник оказывал покровительство предприятию для организации преимущественного положения по сравнению с другими организациями, ведущими деятельность в сфере строительства. В марте 2018 года чиновник внезапно уволился по собственному желанию. Скандалы с подчиненными развивались в то время, как Хорев работал с приставкой "и.о.", тем не менее, это не помешало комиссии и депутатам, большинство которых составляют "единороссы", утвердить его в должности в октябре 2017 года.

Считается, что к Первоуральску приковано особое внимание Администрации президента и ОНФ в связи с тем, что уроженцем этого города является руководитель федерального исполкома "Фронта" Алексей Анисимов.