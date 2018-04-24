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24.04.2018 14:49 Мск (16:49 Екб)
происшествия | За рубежом
В Северной Корее погибли 32 китайских туриста: Ким Чен Ын посетил посольство КНР и выразил соболезнования
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Глава КНДР и посол Китая скорбят по погибшим туристам (2018) | Фото: kcna.kp

Верховный руководитель КНДР Ким Чен Ын посетил китайское посольство в Пхеньяне и навестил в больнице пострадавших в ДТП 22 апреля. По данным МИД КНР, в катастрофе погибли 32 китайских туриста и четверо северокорейских граждан, двое китайцев получили ранения и находятся в тяжёлом состоянии.
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Авария произошла в провинции Северная Хванхэ, южнее Пхеньяна. Её причины устанавливаются. По некоторым данным, на автобус с китайскими туристами мог упасть с моста автомобиль, однако китайское внешнеполитическое ведомство пока не подтверждает эту информацию.

В настоящее время компетентные органы КНР и КНДР наладили совместную работу по установлению причин трагедии, а также оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших.

Как передаёт ЦТАК, "уважаемый высший руководитель [Ким Чен Ын] выразил глубокое соболезнование генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), председателю КНР Си Цзиньпину, партии и правительству Китая, семьям пострадавших, а вечером навестил пострадавших, тепло утешил их и обсудил с медицинским персоналом дальнейшие меры по их лечению". Насколько можно судить из сообщения ЦТАК, пострадавшие доставлены в правительственную больницу.

Ким Чен Ын навестил в больнице пострадавших китайских туристов(2018)|Фото: kcna.kp

Катастрофа произошла вскоре после визита Ким Чен Ына в Пекин, положившего начало потеплению в китайско-северокорейских отношениях.

Другие новости по темам: КНДР, Северная Корея, КНР, Ким Чен Ын
24.04.2018 14:49 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:49 Екб


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В Северной Корее погибли 32 китайских туриста: Ким Чен Ын посетил посольство КНР и выразил соболезнования
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