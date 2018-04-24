В Северной Корее погибли 32 китайских туриста: Ким Чен Ын посетил посольство КНР и выразил соболезнования

Верховный руководитель КНДР Ким Чен Ын посетил китайское посольство в Пхеньяне и навестил в больнице пострадавших в ДТП 22 апреля. По данным МИД КНР, в катастрофе погибли 32 китайских туриста и четверо северокорейских граждан, двое китайцев получили ранения и находятся в тяжёлом состоянии.

Авария произошла в провинции Северная Хванхэ, южнее Пхеньяна. Её причины устанавливаются. По некоторым данным, на автобус с китайскими туристами мог упасть с моста автомобиль, однако китайское внешнеполитическое ведомство пока не подтверждает эту информацию.

В настоящее время компетентные органы КНР и КНДР наладили совместную работу по установлению причин трагедии, а также оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших.

Как передаёт ЦТАК, "уважаемый высший руководитель [Ким Чен Ын] выразил глубокое соболезнование генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), председателю КНР Си Цзиньпину, партии и правительству Китая, семьям пострадавших, а вечером навестил пострадавших, тепло утешил их и обсудил с медицинским персоналом дальнейшие меры по их лечению". Насколько можно судить из сообщения ЦТАК, пострадавшие доставлены в правительственную больницу.

Катастрофа произошла вскоре после визита Ким Чен Ына в Пекин, положившего начало потеплению в китайско-северокорейских отношениях.