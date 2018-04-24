Более тысячи воевавших против Донбасса украинцев покончили с собой

На Украине более тысячи военных, принимавших участие в войне против Донбасса, покончили с собой. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по делам ветеранов, участников боевых действий, участников "АТО" и людей с инвалидностью Александр Третьяков.

"На этой войне применяется артиллерийское оружие. И, естественно, все психологические травмы связаны больше с этим. А это еще труднее для солдат. У многих есть контузии", - сказал он.

Он также сообщил, что по состоянию на 2 апреля количество участников "АТО" составляет почти 330 тыс. Всего на Украине сегодня более 1,6 млн "ветеранов", что составляет 4% от всего населения страны.

Как сообщало Накануне.RU, в феврале главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что военнослужащие ВСУ совершают в среднем от 2 до 3 самоубийств в неделю.