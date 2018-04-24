Свердловская ГИБДД может ограничить движение междугородних автобусов из-за апрельского снегопада

Госавтоинспекция Свердловской области при ухудшении погодных условий может ограничить движение междугородних автобусов в темное время суток. Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, на территории региона наблюдаются сложные погодные условия.

"Уже с утра зарегистрировано более 50 ДТП с материальным ущербом, причиной большей части которых стало несоблюдение скоростного режима и неправильный выбор дистанции. Установлено, что в трети ДТП участвовал транспорт, у которого зимние шины уже заменены на летние", - пояснили в ведомстве.

На региональных трассах в настоящий момент работает 101 единица дорожной техники, на федеральных – 33 единицы. Также направлено предупреждение на автовокзалы о необходимости при принятии Госавтоинспекцией решения незамедлительно прекратить движение междугороднего пассажирского транспорта в темное время суток, для исключения чрезвычайных ситуаций.