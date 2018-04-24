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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
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СМС от МЧС – недостаточно. Власти Москвы не извлекли уроки стихии В минувшую субботу, 21 апреля, в Московском регионе прошел ураган, в результате которого погибли два человека и более десяти пострадали. Городские власти вновь пообещали бороться со стихией. Меры этой борьбы, по мнению экспертов, стали заметнее, но по-прежнему являются недостаточными для того, чтобы избежать жертв.
23.04.2018
происшествия ;  | комментариев: 1
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Новости
24.04.2018 14:09 Мск (16:09 Екб)
общество | В России
Стало известно, когда Улюкаева отправят в колонию
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Алексей Улюкаев (2017) | Фото: regnum.ru

Экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, которого приговорили к восьми годам тюремного заключения, могут перевезти в колонию до начала майских праздников.

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О том, что Улюкаева могут этапировать в самое ближайшее время, РИА Новости сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников. По его словам, это произойдет "фактически уже на следующей неделе".

"Это в интересах ФСИН. Да и держать его в СИЗО на данный момент не целесообразно. Апелляция уже закончилась, документы о вступлении приговора в силу уже должны быть в СИЗО, и поэтому уже наверняка начат процесс подготовки его к этапированию", - заявил Мельников.

Ранее юрист назвал странным изменение приговора Улюкаеву. Напомним, 12 апреля Мосгорсуд отменил запрет Улюкаеву работать чиновником после освобождения. При этом был подтвержден восьмилетний срок в колонии строгого режима и штраф в размере 130 млн рублей.

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24.04.2018 14:09 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:09 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 13.04.2018 06:35 Мск
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Стало известно, когда Улюкаева отправят в колонию
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