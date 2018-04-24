Стало известно, когда Улюкаева отправят в колонию

Экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, которого приговорили к восьми годам тюремного заключения, могут перевезти в колонию до начала майских праздников.

О том, что Улюкаева могут этапировать в самое ближайшее время, РИА Новости сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников. По его словам, это произойдет "фактически уже на следующей неделе".

"Это в интересах ФСИН. Да и держать его в СИЗО на данный момент не целесообразно. Апелляция уже закончилась, документы о вступлении приговора в силу уже должны быть в СИЗО, и поэтому уже наверняка начат процесс подготовки его к этапированию", - заявил Мельников.

Ранее юрист назвал странным изменение приговора Улюкаеву. Напомним, 12 апреля Мосгорсуд отменил запрет Улюкаеву работать чиновником после освобождения. При этом был подтвержден восьмилетний срок в колонии строгого режима и штраф в размере 130 млн рублей.