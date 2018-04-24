В Челябинске задержали подозреваемого, сообщившего о "минировании" ТРК

В Челябинске полицейскими задержан подозреваемый в совершении заведомо ложного сообщения о минировании одного из торгово-развлекательных комплексов города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.
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23 апреля в полицию поступило сообщение от администрации торгово-развлекательного комплекса о том, что неизвестный мужчина, сообщил о минирование ТРК.
Полицейские обследовали здание и не обнаружили опасных предметов.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Полицейскими был задержан ранее неоднократно судимый местный житель, 1974 года рождения. Подозреваемый дал признательные показания.