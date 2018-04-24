Молодые специалисты "Мегионнефтегаза" продолжают новаторские традиции предприятия

В "Славнефть-Мегионнефтегазе" прошла ежегодная научно-техническая конференция. Свои проекты представили около 80 молодых специалистов. Как сообщили Накануне.RU на предприятии, в этом году форум провели в обновленном формате – в программу были включены новые этапы, дополнительные тематические секции и номинации.

"На предприятии активно развивается система непрерывных улучшений, внедряются принципы бережливого производства. Научно-техническая конференция является хорошим дополнением к этим процессам, – отметил заместитель генерального директора – главный инженер "Славнефть-Мегионнефтегаза" Александр Седякин. – Молодые работники стремятся двигаться вперед, достигать высоких результатов. Мы всегда готовы поддержать их инициативы".

Авторы лучших проектов удостоены призовых мест и премий. Кроме того, семеро участников форума получили специальные награды, названные в честь первооткрывателей мегионской нефти и известных научных деятелей. Ну а победителем конференции и обладателем главного приза – сертификата на сумму 100 тыс. рублей на повышение квалификации в любой образовательной организации России – стал ведущий инженер управления инжиниринга зарезки боковых стволов Илья Луханин. Его проект "Оптимизированный дизайн скважин" эксперты признали лучшим.

Идеи призеров конференции будут реализованы в "Славнефть-Мегионнефтегазе", а победителям предстоит защищать честь предприятия на окружных и всероссийских научных форумах.