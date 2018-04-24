"Там другие цифры": в Кремле опровергли расходы в 10 трлн рублей на новый указ Путина

В Кремле заявили, что работа над указом президента об увеличении расходов на медицину, образование и инфраструктуру завершается, но при этом данные о планируемых затратах на его выполнение неверны.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в рамках нового президентского срока Владимира Путина расходы на здравоохранение, образование и развитие инфраструктуры планируется увеличить на 10 трлн руб.

"Там другие цифры, отличные от того, что было опубликовано, не будем забегать вперед. По крайней мере, экспертная проработка пока велась на основе других, иных цифр", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что указ был сформулирован и спроектирован в установленные сроки.

"Фактически уже завершилась его подготовка, экспертная проработка. Такой документ действительно готовится, и, действительно, он будет представлен главе государства", - цитирует Пескова РИА Новости.

Он пообещал отдельно проинформировать, когда Путин посчитает необходимым подписать документ.

Напомним, о том, что в Кремле обсуждается подготовка новых президентских "майских указов", стало известно в феврале этого года.