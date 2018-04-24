Мантуров допускает переход "Русала" под госконтроль

Глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров допускает временный переход "Русала" под контроль государства. Другой вариант - выкуп госбанком доли Олега Дерипаски в компании.

Департамент Минфина США заявил, что может снять санкции с компании в случае если ее основным акционером перестанет быть Дерипаска. После этого заявления акции компании резко увеличились в цене.

Мантуров заявил, что оба варианта - переход под контроль государства или выкуп доли госбанком - не исключаются, "но каких-то предметных обсуждений пока на этот счет не было", пишет "Прайм".

Напомним, под санкции США также попали связанные с Дерипаской компании En+ Group, ГАЗ, "Базовый элемент". Правительство уже пообещало помочь компаниям, попавшим под санкции. "Русалу" ликвидность может быть предоставлена через "Промсвязьбанк".