Сергей Шойгу рассказал о наличии у террористов дронов дальностью действия до 100 км

Министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на совещании министров обороны стран ШОС, рассказал, что боевики разгромленных в Ираке и Сирии террористических группировок перебираются в Центральную и Юго-Восточную Азию, создавая там террористические источники.

Министр обороны заявил, что на вооружении у боевиков имеются беспилотные летательные аппараты, способные действовать на расстоянии более 100 км, создание их невозможно без технического содействия развитых стран.

Также Шойгу напомнил, что перелом в борьбе с террористами в Сирии в 2015 году начался после операции российских ВКС, а также формирования альянса Ирана, России и Турции, а недавнюю "химическую атаку" в Думе министр назвал инсценировкой, отметив, что страны западной коалиции нанесли удар по Дамаску, не дожидаясь результатов расследования. Об этом сообщает Infox.

Напомним, председатель Научно-консультативного совета при Антитеррористическом центре СНГ Марианна Кочубей заявляла Накануне.RU, что запрещённая в РФ группировка ИГИЛ уже в краткосрочной перспективе может выйти в Северный Афганистан и на территорию центральноазиатских государств.