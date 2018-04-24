В Екатеринбурге загорелось офисное здание: эвакуированы 30 человек

В Екатеринбурге пожарные ликвидировали открытое горение в подвале трёхэтажного офисного здания на Шефской.

Сообщение о пожаре поступило в 13.29 по местному времени. До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"В течение получаса огнеборцы справились с огнём. В настоящее время пожарные проводят проливку сгоревших конструкций. Причины устанавливаются", - пояснили в ведомстве.

В социальных сетях очевидцы сообщают о якобы одном погибшем, при этом двое надышались угарным газом, но официального подтверждения этой информации нет.