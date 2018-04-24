Украина закроет свои внутренние воды для судов из России

Министерство инфраструктуры Украины намерено обратиться к Совету нацбезопасности и обороны, чтобы запретить вход российским судам во внутренние водные пути Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на заявление замглавы ведомства Юрия Лавренюка.

Причиной называется "высокий уровень террористической угрозы". По словам Лавренюка, на реках Украины расположены объекты критической инфраструктуры, потому нахождение там российских судов недопустимо.

Также он сообщил, что его министерство передало МИД материалы о "несанкционированных" заходах в порты Крыма для приобщения их к международному иску против России.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в 2015 году Киев "запретил" портам Севастополя, Евпатории, Ялты, Феодосии и Керчи принимать иностранные суда.