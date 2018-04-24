Кадыров: Если Трамп или Меркель приедут в Чечню, их посадят

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти республики давно ввели ответные санкции против президента США Дональда Трампа, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и других западных чиновников.

"Мы тоже давно ввели под санкции Трампа, Меркель, всех остальных. Если они приедут в республику, мы сразу их задержим и посадим. Если у них появятся здесь счета, то сразу заблокируем", - сказал Кадыров в эфире телеканала "Россия 24".

США в декабре внесли в санкционный "список Магнитского" пятерых россиян, включая главу Чечни Рамзана Кадырова. Кадыров с иронией отнесся к решению в Вашингтона, сказав в шутку, что он "40 лет вынашивал планы поехать в Америку и заняться там бизнесом", а также отметив, что "одна маленькая, но гордая Чеченская Республика не дает целому государству покоя". Он добавил, что американцы не могут простить ему то, что он посвятил жизнь борьбе с терроризмом.