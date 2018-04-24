Кадыров: Если Трамп или Меркель приедут в Чечню, их посадят

в этот день
24.04.18
15:29
В Екб.17:29
Мэрия: Без победы на ЭКСПО строительство метро в Екатеринбурге невозможно
Задержан главный экономист банковского надзора ЦБ по ЦФО
"Корпорация развития" проиграла суд по долгу за аренду столичного офиса
Главное
Песков сравнил санкции США против "Русала" с экономическим рейдерством

Тема дня
Мир ищет "невашингтонский консенсус" Россия отказалась докапитализировать две ключевые структуры Всемирного банка на 13 млрд долларов и осудила санкционную политику на заседании G20. Одновременно с этим Турция вывела все свое золото из резервного фонда США. Кажется, ряд стран начинают искать новый консенсус взамен вашингтонского.
24.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
от издателя  |  комментариев: 7


СМС от МЧС – недостаточно. Власти Москвы не извлекли уроки стихии В минувшую субботу, 21 апреля, в Московском регионе прошел ураган, в результате которого погибли два человека и более десяти пострадали. Городские власти вновь пообещали бороться со стихией. Меры этой борьбы, по мнению экспертов, стали заметнее, но по-прежнему являются недостаточными для того, чтобы избежать жертв.
23.04.2018
происшествия ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В России завершился тест на знание Великой Отечественной войны
Главы МИД G7 подготовили "жесткое" заявление в адрес России
Полиция сочла "правонарушением" цитату Ленина на пикете новосибирских активистов
"Естественное расслабление" или следствие трагедий? Почему упал рейтинг Путина
Опыт московской реновации могут распространить на другие города-миллионники
Зюганов: Капитализм по-прежнему агрессивен и алчен, потому Ленин исключительно современен
Приватизация УК "Роснано" была остановлена Путиным после сигнала ФСБ
В Перми начата проверка сообщения о смерти мужчины, не дождавшегося "скорой"
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 37



Новости
24.04.2018 13:26 Мск (15:26 Екб)
политика | В России
Кадыров: Если Трамп или Меркель приедут в Чечню, их посадят
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

рамзан кадыров, чечня (2014) | Фото:ria.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти республики давно ввели ответные санкции против президента США Дональда Трампа, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и других западных чиновников.

Читайте также:

"Мы тоже давно ввели под санкции Трампа, Меркель, всех остальных. Если они приедут в республику, мы сразу их задержим и посадим. Если у них появятся здесь счета, то сразу заблокируем", - сказал Кадыров в эфире телеканала "Россия 24".

США в декабре внесли в санкционный "список Магнитского" пятерых россиян, включая главу Чечни Рамзана Кадырова. Кадыров с иронией отнесся к решению в Вашингтона, сказав в шутку, что он "40 лет вынашивал планы поехать в Америку и заняться там бизнесом", а также отметив, что "одна маленькая, но гордая Чеченская Республика не дает целому государству покоя". Он добавил, что американцы не могут простить ему то, что он посвятил жизнь борьбе с терроризмом.

Другие новости по темам: рамзан кадыров, дональд трамп, ангела меркель, санкции
24.04.2018 13:26 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:26 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Кадыров: Если Трамп или Меркель приедут в Чечню, их посадят
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+