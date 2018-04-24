Прокуратура через суд хочет лишить полномочий нескольких депутатов ЗакСО

Прокуратура Свердловской области провела проверку о противодействии коррупции и установила, что несколько депутатов Законодательного собрания Свердловской области не приняли меры к предотвращению конфликта интересов.

"На должности помощников депутатов назначены их супруги. Сами депутаты вели учет рабочего времени своих помощников, определяли размер их заработной платы, в некоторых случаях - в разы больше, чем помощникам с аналогичными обязанностями. Отдельного внимания заслуживают факты, когда указанные помощники депутатов (супруги) в рабочее время неоднократно находились на отдыхе за границей РФ, получая при этом из областного бюджета заработную плату", - сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона.

Кроме того, некоторые депутаты скрыли сведения о наличии дорогостоящего имущества. Есть и типичные нарушения: непредставление сведений об участии в коммерческих организациях, предоставление недостоверных деклараций о доходах и имуществе или вовсе их отсутствие. Так, например, один из депутатов не указал сумму дохода своей супруги в размере более 40 млн руб.

По итогам проверки прокурор Свердловской области Сергей Охлопков председателю ЗакСО внес представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. Однако на заседание Законодательного собрания был вынесен вопрос о досрочном лишении мандата лишь одного депутата - Армена Карапетяна. При этом депутаты решили сохранить мандат Карапетяну. В связи с чем, прокуратура области направила иск в суд о признании бездействия свердловского заксобрания.

Также прокуратура направила исковое заявление с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий в отношении ряда депутатов ЗакСО, допустивших нарушение антикоррупционного законодательства.

Ранее сообщалось, что у прокуратуры, помимо Карапетяна, есть претензии к Андрею Жуковскому и Алексею Коробейникову.