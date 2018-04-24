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Первоуральский полицейский приговорён к семи годам "строгача" за получение взятки
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наручники, камера, тюрьма, приговор (2017) | Фото:пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям

В Первоуральске к 7 годам "строгача" приговорен теперь уже бывший сотрудник полиции за получение взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
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По данным следствия, в 2017 году оперуполномоченному ОМВД России по Первоуральску Константину Логинову было поручено рассмотрение сообщения о преступлении по заявлению директора одного из предприятий о мошенничестве другого юридического лица.

В марте 2017 года представитель компании-заявителя обратился в службу безопасности ГУ МВД России по Свердловской области с заявлением о вымогательстве с него взятки в размере 42 тыс. руб., после чего под контролем правоохранителей передал денежные средства Логинову.

Уголовное дело рассмотрено в общем порядке. Подсудимый вину не признал, выдвинул версию, что представитель компании предложил ему деньги в долг.

Первоуральский городской суд назначил Константину Логинову наказание в виде лишения свободы на срок на семь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 тыс. руб., с лишением права занимать должности в государственных корпорациях на 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.

"Предатель интересов службы уволен из системы МВД по отрицательным мотивам, а его непосредственный руководитель по заведенному и неукоснительно соблюдаемому в МВД порядку привлечен к дисциплинарной ответственности, - отметил полковник Горелых. - Борьба с недобросовестными стражами порядка, оказавшимися в наших рядах, не прекращается ни на один день и находится на личном контроле руководства главка", - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним о другом инциденте на территории Первоуральского городского округа в 2017 году, весной там была осуществлена масштабная вырубка леса (около 500 взрослых деревьев), при этом несколько раз приезжавшие на место рубки полицейские не предотвратили ее. В дальнейшем прокуратура установила, что рубка производилась незаконно, по одному из эпизодов уже состоялся суд.

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24.04.2018 14:15 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:15 Екб


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Первоуральский полицейский приговорён к семи годам "строгача" за получение взятки
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