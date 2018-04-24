Коммунисты внесли в Госдуму проект закона о "детях войны"

Группа депутатов фракции КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внеси в Госдуму проект федерального закона о "детях войны". Депутаты предложили к категории "детей войны" отнести граждан, родившихся в период с 22 июня 1928 г. по 4 сентября 1945 г., и предоставить им социальные льготы, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно данным Министерства труда и социальной защиты РФ сегодня в России к "детям войны" относятся 10,769 млн человек. Из них 2,1 млн детей войны не получают никаких льгот. Только в 15 регионах все дети войны, отнесенные к данной категории получают льготы. В остальных - только частично.

"Наихудшее положение в Забайкальском крае - одна треть, в Кировской области - две трети, в Курганской области - одна треть, в Свердловской и Тюменской областях только одна четвертая часть детей войны пользуется мерами социальной поддержки", - говорится в пояснениях к проекту. В 16 регионах приняты законы о детях войны, отмечают коммунисты, но в остальных они блокируются "Единой Россией".

Проект дает "детям войны" право на получение ежемесячной денежной выплаты, бесплатный проезд всеми видами городского транспорта, бесплатную медицинскую помощь в государственных и муниципальных учреждениях и организациях здравоохранения. Также льготная категория будет иметь преимущества при вступлении в жилищные, строительные, гаражные и другие кооперативы, при предоставлении земельных участков для строительства жилья, также их вне очереди обязаны будут принимать в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, пишут авторы.

Денежная выплата осуществляется из Фонда Национального благосостояния федерального бюджета. Остальные льготы предоставляются субъектами РФ. На льготы, предусмотренные настоящим законом, потребуется около 193 млрд руб.в год из федерального бюджета и 18,8 млрд руб. из региональных бюджетов.

"В России 423 млрд долларов накоплений кормят западную экономику, а дети войны голодают, разве это справедливо? Огромные денежные средства потратили на олимпиаду, сейчас огромные расходы на чемпионат мира по футболу, на который никто не собирается приезжать, на все деньги есть, нет только на детей войны!", - возмущаются авторы.

Как сообщало Накануне.RU, в январе текущего года аналогичный проект внесли депутаты ЛДПР.