Порошенко призвал РПЦ "отмыться от грехов" и согласиться на автокефалию УПЦ

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что РПЦ должна "отмыться от грехов" и согласиться на автокефалию УПЦ. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, сделав ряд других оскорбительных и безграмотных заявлений.

По его словам, "идеальным сценарием" для него была бы поддержка автокефалии весми православными церквями, в том числе патриархом Московским и всея Руси Кириллом, "чтобы хоть как-то отмыться от тех грехов, которые сделаны на территории Украины российскими военными, российскими пропагандистами и иногда российскими священниками".

Порошенко ошибочно считает, что "ни у кого, включая Кирилла, вето на решение Вселенского патриарха не существует". При этом он признал, что с 2014 года не общался с патриархом.

Олигарх также уверен, что получение УПЦ автокефалии вызовет "огромный подъем национального духа", когда свой патриарх будет избираться на Украине. Он повторил свои прежние доводы, что отдельное госдуартво должно иметь отдельную церковь.

Однако, как писал известный богослов Владимир Лосский, "мысль, что единство какой-либо поместной Церкви обосновано политическим, этническим или культурным началом, считается в Православной Церкви ересью, имеющей специальное название: филетизм".

Что касается статуса Вселенского патриарха, то апелляции Киева к нему бессмысленны, поскольку он обладает только "первенством чести", что вызвано историческими событиями времен падения Западной Римской империи, но не "первенством власти", которой в Церкви ни у кого нет (претензии Рима на вселенскую власть стали одной из причин его отпадения от Православной Церкви).

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 19 апреля Верховная рада поддержала обращение к Константинополю о создании "единой украинской церкви", которое представил Петр Порошенко. Позже он заявил, что там уже начали процедуру предоставления автокефалии, полностью исказив смысл ответа Константинополя.

Эксперты усматривают в обращении Порошенко к церковному вопросу предвыборную риторику и попытки сплотить свой электорат, чтобы переизбраться на второй срок, в чем Запад не заинтересован.