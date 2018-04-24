Свердловские чиновники "путаются в показаниях" из-за 9 мая - им не до ветеранов?

Чиновники Екатеринбурга за несколько недель до Парада Победы вновь не могут решить транспортный вопрос - ветераны из года в год вынуждены самостоятельно добираться в центр зачастую из отдаленных районов, а далее пешком преодолевать оцепление.

Ранее в интервью Накануне.RU пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга Анатолий Карманов заверил, что в нынешнем году мэрия позаботится об организованном трансферте.

Но на днях в беседе с журналистами издания "Вечерние ведомости" он уточнил, что имел в виду трансферт лишь с центральной улицы Малышева.

А источник в администрации губернатора рассказал, что резиденция держит ситуацию под контролем, хотя очевидно, что до сих пор проблема никак не решена.

В Центральном военном округе давали понять, что организация трансферта на парад - не их вопрос.

Добавим, это не единственный печальный инцидент в уральской столице в преддверии 9 мая. В Екатеринбурге 92-летнего ветерана избил его родственник. Кстати, именно наличием родственников у героев Великой Отечественной войны чиновники любят аргументировать отказ в централизованном трансферте на парад, считая, что о них есть кому позаботиться.