Бобровский и Панарин вызваны в сборную России по хоккею для подготовки к ЧМ-2018

Хоккеисты клуба НХЛ "Коламбус" Артемий Панарин и Сергей Бобровский вызваны в сборную России для подготовки к предстоящему чемпионату мира.

"Штаб сборной ждет подкрепление из-за океана: форвард Артемий Панарин и вратарь Сергей Бобровский вызваны в национальную команду", - сообщает официальный Твиттер Федерации хоккея России.

Сегодня ночью "Коламбус" завершил борьбу за Кубок Стэнли, уступив "Вашингтону" в шестом матче серии первого раунда плей-офф.

Напомним, чемпионат мира по хоккею-2018 пройдет с 4 по 20 мая в Дании. Россия на групповом этапе сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии.