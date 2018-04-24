Суд признал банкротом сына Виктора Черномырдина

в этот день
24.04.18
13:38
В Екб.15:38
Мэрия: Без победы на ЭКСПО строительство метро в Екатеринбурге невозможно
Задержан главный экономист банковского надзора ЦБ по ЦФО
"Корпорация развития" проиграла суд по долгу за аренду столичного офиса
Главное
Песков сравнил санкции США против "Русала" с экономическим рейдерством

Тема дня
Мир ищет "невашингтонский консенсус" Россия отказалась докапитализировать две ключевые структуры Всемирного банка на 13 млрд долларов и осудила санкционную политику на заседании G20. Одновременно с этим Турция вывела все свое золото из резервного фонда США. Кажется, ряд стран начинают искать новый консенсус взамен вашингтонского.
24.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
от издателя  |  комментариев: 7


СМС от МЧС – недостаточно. Власти Москвы не извлекли уроки стихии В минувшую субботу, 21 апреля, в Московском регионе прошел ураган, в результате которого погибли два человека и более десяти пострадали. Городские власти вновь пообещали бороться со стихией. Меры этой борьбы, по мнению экспертов, стали заметнее, но по-прежнему являются недостаточными для того, чтобы избежать жертв.
23.04.2018
происшествия ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В России завершился тест на знание Великой Отечественной войны
Главы МИД G7 подготовили "жесткое" заявление в адрес России
Полиция сочла "правонарушением" цитату Ленина на пикете новосибирских активистов
"Естественное расслабление" или следствие трагедий? Почему упал рейтинг Путина
Опыт московской реновации могут распространить на другие города-миллионники
Зюганов: Капитализм по-прежнему агрессивен и алчен, потому Ленин исключительно современен
Приватизация УК "Роснано" была остановлена Путиным после сигнала ФСБ
В Перми начата проверка сообщения о смерти мужчины, не дождавшегося "скорой"
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 25



Новости
24.04.2018 13:07 Мск (15:07 Екб)
экономика | Центральный ФО
Суд признал банкротом сына Виктора Черномырдина
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Виталий Черномырдин (2018) | Фото: gazprom.ru

Арбитражный суд Москвы признал банкротом сына бывшего премьер-министра РФ Виктора Черномырдина Виталия Черномырдина. Арбитраж открыл процедуру реализации его имущества.

Процедура реструктуризации долгов была введена в отношении Черномырдина-младшего в сентябре 2017 г. по заявлению банка ВТБ, задолженность перед которым составляла более 304 млн руб. В настоящее время крупнейшим кредитором, чьи требования включены в реестр требований кредиторов Виталия Черномырдина, является металлургическая компания "Северсталь". Обязательства перед ней составляют около 17,7 млрд руб., сообщает РИА Новости.

Финансовый управляющий сообщил, что план реструктуризации долгов так и не был представлен ни должником, ни кредиторами. Также он заявил, что анализ финансового состояния должника показал невозможность восстановления его платежеспособности, и попросил ввести процедуру реализации имущества. Во вторник ходатайство о переходе к реализации имущества Черномырдина-младшего поддержали представители "Северстали" и ВТБ. Представитель должника на заседание суда не пришел.

При этом столичный арбитраж отклонил заявление ВТБ о принятии обеспечительных мер, в котором банк просил наложить арест на имущество Черномырдина, в том числе ретро-автомобиль Cadillac 1937 года выпуска, доли в четырех ООО и гаражный бокс площадью 18 квадратных метров на улице Каховка в Москве.

Другие новости по темам: Виталий Черномырдин, банкротство физлиц, Виктор Черномырдин
24.04.2018 13:07 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
15:07 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Суд признал банкротом сына Виктора Черномырдина
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+