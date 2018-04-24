Суд признал банкротом сына Виктора Черномырдина

Арбитражный суд Москвы признал банкротом сына бывшего премьер-министра РФ Виктора Черномырдина Виталия Черномырдина. Арбитраж открыл процедуру реализации его имущества.

Процедура реструктуризации долгов была введена в отношении Черномырдина-младшего в сентябре 2017 г. по заявлению банка ВТБ, задолженность перед которым составляла более 304 млн руб. В настоящее время крупнейшим кредитором, чьи требования включены в реестр требований кредиторов Виталия Черномырдина, является металлургическая компания "Северсталь". Обязательства перед ней составляют около 17,7 млрд руб., сообщает РИА Новости.

Финансовый управляющий сообщил, что план реструктуризации долгов так и не был представлен ни должником, ни кредиторами. Также он заявил, что анализ финансового состояния должника показал невозможность восстановления его платежеспособности, и попросил ввести процедуру реализации имущества. Во вторник ходатайство о переходе к реализации имущества Черномырдина-младшего поддержали представители "Северстали" и ВТБ. Представитель должника на заседание суда не пришел.

При этом столичный арбитраж отклонил заявление ВТБ о принятии обеспечительных мер, в котором банк просил наложить арест на имущество Черномырдина, в том числе ретро-автомобиль Cadillac 1937 года выпуска, доли в четырех ООО и гаражный бокс площадью 18 квадратных метров на улице Каховка в Москве.