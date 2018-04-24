"Главное, чтобы в "Перми-36" не начали снова прославлять "бандеровцев", - ветеран МВД о новом статусе музея-заповедника

в этот день
24.04.18
13:36
В Екб.15:36
Мэрия: Без победы на ЭКСПО строительство метро в Екатеринбурге невозможно
Задержан главный экономист банковского надзора ЦБ по ЦФО
"Корпорация развития" проиграла суд по долгу за аренду столичного офиса
Главное
Песков сравнил санкции США против "Русала" с экономическим рейдерством

Тема дня
Мир ищет "невашингтонский консенсус" Россия отказалась докапитализировать две ключевые структуры Всемирного банка на 13 млрд долларов и осудила санкционную политику на заседании G20. Одновременно с этим Турция вывела все свое золото из резервного фонда США. Кажется, ряд стран начинают искать новый консенсус взамен вашингтонского.
24.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
от издателя  |  комментариев: 7


СМС от МЧС – недостаточно. Власти Москвы не извлекли уроки стихии В минувшую субботу, 21 апреля, в Московском регионе прошел ураган, в результате которого погибли два человека и более десяти пострадали. Городские власти вновь пообещали бороться со стихией. Меры этой борьбы, по мнению экспертов, стали заметнее, но по-прежнему являются недостаточными для того, чтобы избежать жертв.
23.04.2018
происшествия ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В России завершился тест на знание Великой Отечественной войны
Главы МИД G7 подготовили "жесткое" заявление в адрес России
Полиция сочла "правонарушением" цитату Ленина на пикете новосибирских активистов
"Естественное расслабление" или следствие трагедий? Почему упал рейтинг Путина
Опыт московской реновации могут распространить на другие города-миллионники
Зюганов: Капитализм по-прежнему агрессивен и алчен, потому Ленин исключительно современен
Приватизация УК "Роснано" была остановлена Путиным после сигнала ФСБ
В Перми начата проверка сообщения о смерти мужчины, не дождавшегося "скорой"
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 25

"Главное, чтобы в "Перми-36" не начали снова прославлять "бандеровцев", - ветеран МВД о новом статусе музея-заповедника
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Пермь-36 (2014) | Фото: музей Пермь-36

Эксперты оценили превращение "Перми-36" в музей-заповедник как "попытку вернуть работу организации в прежнее русло – к прославлению "бандеровцев" и работе на различные гранты, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

"Это решение – попытка Федотова вернуть то, чем занимался музей, на круги своя. То есть снова прославлять "бандеровцев", бандитов, которые боролись с СССР – Россией, пересматривать итоги Великой Отечественной войны, о которой в "Перми-36" говорили, что она – ерунда. Кроме того, такая позиция – для того, чтобы деньги из фондов потекли к таким людям, как Федотов. Губернатор Максим Решетников в этом вопросе – мало просвещенный человек, ему перед разговором с Федотовым требовалось узнать мнение управления ФСБ по Пермскому краю, а не беседовать с ним", - рассказала Накануне.RU полковник внутренней службы в отставке, бывший куратор пермской исправительной трудовой колонии №36 по линии МВД Анатолий Терентьев.

По мнению главы краевого отделения "Сути времени" Павла Гурьянова, главное – музей не должен вернуться к практике прославления "бандеровцев", "лесных братьев" и прочих сомнительных личностей, которые боролись с нашей страной и находились в заключении в колонии ИТК-36 (ныне музей "Пермь-36").

"Важно, чтобы на стендах и в экспозициях давалась научно выверенная информация, а не те фальсификации, которыми прежнее руководство музея в лице иностранного агента, автономной некоммерческой организациии "Пермь-36", пыталось убедить, что СССР хуже фашистской Германии. Ведь об этом рассказывали экскурсоводы из АНО. Михаил Федотов памятен всем как автор программы по десоветизации, в которой СССР приравнивался к Третьему Рейху, а те, кто с этим не согласны, если бы были госслужащими, должны были потерять работу. Надеюсь, что "Пермь-36" больше никогда не будет работать в рамках идеологии тоталитарного антисоветизма", - сказал Накануне.RU Гурьянов.

Напомним, музей истории политических репрессий "Пермь-36" оказался в центре скандала после разоблачительных публикаций общественников. Оппоненты неоднократно уличали музей, руководила которым автономная некоммерческая организация с таким же названием, в фальсификации исторических фактов, открытом прославлении коллаборационистов времен Великой Отечественной войны – в частности, Украинской повстанческой армии и "лесных братьев" – а также обвиняли их в подмене исторических исследований политической деятельностью. Сейчас музейным комплексом на базе ИТК руководит государственное автономное учреждение культуры (учредитель — министерство культуры Пермского края). Прежнее руководство в работе учреждения не участвует. АНО "Пермь-36" признана иностранным агентом.

Другие новости по темам: Пермь-36, Анатолий Терентьев, Максим Решетников, Михаил Федотов
24.04.2018 13:05 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
15:05 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 13.03.2017 12:02 Мск
Администрация Максима Решетникова опровергла факт переговоров с прежними руководителями АНО "Пермь-36"

Ранее 13.03.2017 11:42 Мск
Пермский мемориальный комплекс политических репрессий стал членом Союза музеев России и договорился с архивом новейшей истории о совместной выставке

Ранее 09.03.2017 08:54 Мск
Бывший директор АНО "Пермь-36" заявила о переговорах с Решетниковым по возобновлению скандальной деятельности

Ранее 23.09.2016 13:42 Мск
"Не хочу общаться с теми, кто не разделяет моих идеалов!": пермский режиссер Сергей Качкин представил фильм о музее "Пермь-36"

Ранее 20.05.2016 14:01 Мск
"Мемориальный комплекс политических репрессий" выплатит 100 тысяч рублей АНО "Пермь-36"

Ранее 04.05.2016 11:03 Мск
"Специфические эксперты, не принимающие политические репрессии": Марголина пожаловалась Федотову на новое руководство "Перми-36"

Ранее 25.04.2016 09:07 Мск
Скандальный АНО "Пермь-36" через суд требует деньги с "Мемориального комплекса политических репрессий"

Ранее 04.02.2016 16:37 Мск
Скандальный музей "Пермь-36" сбегает в виртуальное пространство, а его проекты – за рубеж

Ранее 28.12.2015 12:18 Мск
Суд подтвердил законность включения АНО "Пермь-36" в реестр иностранных агентов

Ранее 18.11.2015 12:18 Мск
Иностранный агент "Пермь-36" опять вышел сухим из воды: миллионный долг не вернулся к АНО

Ранее 19.10.2015 10:47 Мск
"Никому не нанесен ущерб": суд освободил АНО "Пермь-36" от штрафа за нарушение закона об иноагентах

Ранее 08.10.2015 08:31 Мск
К "иноагенту" АНО "Пермь-36" может вернуться миллионный долг

Ранее 28.09.2015 10:43 Мск
"Иностранный агент!" АНО "Пермь-36" не сумела избавиться от позорного клейма

Ранее 16.09.2015 16:23 Мск
АНО "Пермь-36" не смогла избежать штрафа за отказ регистрироваться в качестве "иностранного агента"

Ранее 11.09.2015 11:00 Мск
Совет при президенте по правам экстремистов? Или почему СПЧ поддерживает сторонников сепаратизма, национализма и расизма, и никакие законы ему не мешают

Ранее 09.09.2015 14:52 Мск
Директору АНО "Пермь-36" - "иноагента" - предложат должность программного директора в музее на месте бывшей колонии

Ранее 09.09.2015 10:42 Мск
Федотов высказал Басаргину недовольство по реализации президентского проекта в Краснокамске

Ранее 09.09.2015 09:10 Мск
Пермяки выразили протест возрождению АНО "Пермь-36"

Ранее 08.09.2015 13:17 Мск
Михаил Федотов прибыл в Пермь. В графике – встреча с Басаргиным

Ранее 07.09.2015 20:00 Мск
На форуме под патронажем Зубкова готовят провокацию: "Ваша Пермь - как фашистский концлагерь"

Ранее 07.09.2015 11:45 Мск
"Такая политизированная организация, как АНО "Пермь-36" не должна управлять музеем!"

Ранее 04.09.2015 13:54 Мск
Пермская гордума согласовала пикет против возрождения АНО "Пермь-36"

Ранее 04.09.2015 10:27 Мск
В Перми главу СПЧ Михаила Федотова встретят протестным пикетом

Ранее 03.09.2015 14:32 Мск
Шоу продолжается? АНО "Пермь-36" пытается снять с себя "шпионское" клеймо

Ранее 02.09.2015 12:23 Мск
"Михаил Федотов оклеветал президента!" Ветераны МВД просят Басаргина поставить точку в скандале вокруг "Перми-36"

Ранее 25.08.2015 09:24 Мск
Суд не решился пойти против АНО "Пермь-36" под прицелом немецкого телеканала

Ранее 24.08.2015 14:42 Мск
"Кто-то наверху не очень спешит расставаться с АНО "Пермь-36"?" Скандальная НКО избежала выплаты миллионного долга

Ранее 17.08.2015 16:06 Мск
Суд о взыскании с АНО "Пермь-36" миллионного долга вновь отложен

Ранее 31.07.2015 11:46 Мск
Руководители АНО "Пермь-36" продолжают заступаться за бандеровцев и мечтают вернуться в Кучино

Ранее 22.07.2015 12:20 Мск
АНО "Пермь-36" поплатилась за строптивость: организацию оштрафовали на 300 тысяч рублей

Ранее 17.07.2015 11:13 Мск
Рассмотрение дела о взыскании с АНО "Пермь-36" миллионного долга отложено на месяц

Ранее 29.06.2015 14:34 Мск
АНО "Пермь-36" привлекла в качестве свидетеля бывшую сотрудницу музея, подозреваемую в присвоении средств

Ранее 05.06.2015 16:53 Мск
АНО "Пермь-36" продолжает атаковать краевые власти

Ранее 19.05.2015 13:40 Мск
АНО "Пермь-36" окончательно покидает Кучино. Из общего с государственным музеем – только долг на 1,5 млн

Ранее 15.05.2015 09:56 Мск
Минкульт Пермского края собирается взыскать с АНО "Пермь-36" еще 1,5 миллиона рублей

Ранее 30.04.2015 15:20 Мск
Минюст принял окончательное решение по АНО "Пермь-36". Организация вошла в реестр иностранных агентов

Ранее 21.04.2015 11:14 Мск
Занавес. Минюст признал АНО "Пермь-36" иностранным агентом

Ранее 17.04.2015 07:47 Мск
АНО "Пермь-36" занялась полиция

Ранее 09.04.2015 15:50 Мск
Доигрались? АНО "Пермь-36" не подпускают к музею в Кучино

Ранее 27.03.2015 15:11 Мск
АНО "Пермь-36" собирается "натурой" отдавать миллионный долг краевому минкульту

Ранее 27.03.2015 10:49 Мск
Не иностранный агент? Руководство АНО "Пермь-36" тайком встречается с зарубежными спонсорами

Ранее 20.03.2015 15:54 Мск
Пикет против АНО "Пермь-36" убрали подальше от глаз полпреда Бабича

Ранее 19.03.2015 09:48 Мск
Пермский омбудсмен рассчитывает на продолжение псевдоисторической работы музея "Пермь-36" при участии АНО

Ранее 18.03.2015 14:16 Мск
Расслабляться рано: пермяки продолжают борьбу с АНО "Пермь-36" и готовятся к приезду Бабича

Ранее 17.03.2015 14:56 Мск
Давно пора. У АНО "Пермь-36" ищут признаки иностранного агента

Ранее 13.03.2015 14:41 Мск
Опять-36! АНО "Пермь-36 готовится восстать из пепла?

Ранее 06.03.2015 09:33 Мск
Псевдоисторический музей "Пермь-36" после ухода АНО возьмет курс на объективную историю

Ранее 02.03.2015 22:37 Мск
Под натиском общественности: псевдоисторическая АНО "Пермь-36" заявила о начале самоликвидации

Ранее 16.02.2015 10:20 Мск
"Псевдокомиссия" во главе со Сванидзе назвала сюжеты НТВ о "Перми-36" политическими доносами

Ранее 26.01.2015 09:49 Мск
А судьи кто? Почему видные русофобы заступились за псевдомузей "Пермь-36"

Ранее 23.01.2015 16:09 Мск
"Бандеровский" музей "Пермь-36" может подать в суд на НТВ

Ранее 15.01.2015 08:39 Мск
Правительство Прикамья не торопится заводить дружбу с АНО "Пермь-36". Вопрос о финансировании бандеровского музея повис в воздухе

Ранее 25.12.2014 14:09 Мск
"Книга памяти жертв политических репрессий": Пермские НКО продолжают обеление бандеровцев за госсчет

Ранее 19.12.2014 10:20 Мск
"Правозащитники" – это и есть "пятая колонна"? Тезис Путина виден на примере "Перми-36"

Ранее 11.12.2014 09:49 Мск
Басаргин: Все разногласия вокруг работы "Перми-36" улажены

Ранее 03.12.2014 12:29 Мск
Алексей Пушков не смог дать оценку антироссийской деятельности музея "Пермь-36"

Ранее 02.12.2014 11:11 Мск
Пробандеровская подготовка: "Пермь-36" с одобрения Путина и Володина будет учить "памяти о тоталитаризме"

Ранее 28.11.2014 12:59 Мск
Бандеровский музей "Пермь-36" уже до нового года получит бюджетное (!) финансирование

Ранее 27.11.2014 10:33 Мск
"Спасибо Путину за это". Генконсул и сотрудник посольства Великобритании прибыли в "Пермь-36" для "ознакомления с регионом"

Ранее 26.11.2014 09:38 Мск
АНО "Пермь-36" лишилось имущества музея-бывшей колонии

Ранее 18.11.2014 08:37 Мск
Ветераны просят губернатора трансформировать Общественный совет при "Перми-36"

Ранее 11.11.2014 15:43 Мск
В развитии конфликта вокруг "Перми-36" экс-куратор по линии МВД нашел тенденцию к госперевороту

Ранее 10.11.2014 16:28 Мск
Секретарь по идеологии пермского КПРФ удивлен, почему до сих пор не закрыли "Пермь-36"

Ранее 05.11.2014 12:36 Мск
Раздел имущества музея "Пермь-36" продолжится 25 ноября

Ранее 01.11.2014 13:40 Мск
"Бандеровцы - благороднейшие, прелестные люди!" - Басаргин серьезно подставил Путина в Перми

Ранее 31.10.2014 16:04 Мск
Разработкой стратегии псевдомузея "Пермь-36" займется совет во главе с Владимиром Лукиным

Ранее 30.10.2014 14:46 Мск
Уроки ненависти к государству: пермских школьников будут просвещать в бандеровском музее

Ранее 24.10.2014 16:10 Мск
Новое руководство музея "Пермь-36" оказалось не готово признать "заслуги" бывших заключенных колонии

Ранее 22.10.2014 08:33 Мск
"Пермь-36" – плевок в наших ветеранов! В Перми прошел митинг за закрытие бандеровского музея

Ранее 15.10.2014 12:01 Мск
От общественного совета при "Перми-36" потребуют вывесить полную информацию о заключенных-бывших карателях

Ранее 14.10.2014 16:29 Мск
Путина поблагодарили за спасение бандеровского музея "Пермь-36". "Президент посылает противоречивые сигналы"

Ранее 14.10.2014 12:36 Мск
В Перми пройдет митинг против сохранения музея "Пермь-36"

Ранее 13.10.2014 15:46 Мск
Члены общественного совета при "Перми-36" не знают, с чего начать переговоры о судьбе музея

Ранее 10.10.2014 15:22 Мск
Креативное наследство Гельмана: в Перми хотят снять фильм про бандеровский музей и скандальную "Пилораму"

Ранее 09.10.2014 09:47 Мск
Борьба продолжается. Бывшие сотрудники музея "Пермь-36" пожаловались краевому омбудсмену на нового директора

Ранее 07.10.2014 16:21 Мск
Пермские коммунисты недовольны действиями краевого омбудсмена Марголиной в отношении "псевдомузея "Пермь-36"

Ранее 06.10.2014 16:27 Мск
Закон обратной силы не имеет: "Пермь-36" не будут судить за "реабилитацию нацизма"

Ранее 06.10.2014 13:52 Мск
"У "Перми-36" – мощное либерально-космополитское лобби на высшем уровне"

Ранее 03.10.2014 12:56 Мск
Руководитель администрации главы Пермского края благодарен Володину за "разрешение конфликта вокруг "Перми-36"

Ранее 03.10.2014 11:00 Мск
Бывшие сотрудники "Перми-36" возмутились встречей Володина с "правозащитниками": Музей уже должен быть закрыт!

Ранее 03.10.2014 08:21 Мск
При "бандеровском" музее "Пермь-36" создадут общественный совет, который возглавит Владимир Лукин

Ранее 01.10.2014 15:56 Мск
Володин в Москве собирает совещание по "бандеровскому" музею "Пермь-36"

Ранее 25.09.2014 14:02 Мск
В появлении скандальной выставки с бандеровцами в музее "Пермь-36" замешаны депутаты Госдумы

Ранее 24.09.2014 08:23 Мск
Федеральный телеканал продолжает следить за музеем "Пермь-36". Под прицелом телекамер – темное прошлое краевого омбудсмена

Ранее 22.09.2014 10:01 Мск
"Как можно назвать Лукьяненко и Гаяускаса пособниками нацистов?!" АНО "Пермь-36" решило "репрессировать" НТВ

Ранее 19.09.2014 20:07 Мск
Пермский омбудсмен не смогла прямым текстом заявить, что осуждает героизацию преступников в музее "Пермь-36", и пригрозила судом

Ранее 18.09.2014 13:01 Мск
АНО "Пермь-36" ведет "искрометный" диалог с краевой администрацией. Руководство региона пытается отстоять свои интересы

Ранее 17.09.2014 14:40 Мск
Суд начал рассмотрение имущественных претензий к АНО "Пермь-36"

Ранее 09.09.2014 20:20 Мск
АНО "Пермь-36" не намерено отходить от дел: бандеровский музей планируется воссоздать за счет... президентских грантов

Ранее 29.08.2014 11:36 Мск
Руководство АНО "Пермь-36" выплатит более 850 тысяч рублей электроэнергию

Ранее 29.08.2014 11:30 Мск
Общественная палата Пермского края станет координатором решения вопроса о судьбе музея "Пермь-36"

Ранее 27.08.2014 09:11 Мск
Руководство АНО "Пермь-36" не понесет наказания за реабилитацию нацизма

Ранее 26.08.2014 09:29 Мск
Русофобской деятельностью АНО "Пермь-36" заинтересовалась полиция

Ранее 11.08.2014 12:27 Мск
Самоустранение не освобождает от долгов. Руководство АНО "Пермь-36" ждут суды на миллион

Ранее 08.08.2014 08:26 Мск
"Позор пожирателю американских грантов – музею "Пермь-36". Напротив пермского заксобрания прошел антифашистский пикет

Ранее 04.08.2014 16:19 Мск
Советник Басаргина назвал провокацией сообщение об "ответе" украинским националистам про "Пермь-36"

Ранее 31.07.2014 09:33 Мск
Опасной дорожкой! Бандеровцы под видом "украинской интеллигенции" вступили с Басаргиным в переписку

Ранее 30.07.2014 16:24 Мск
"Преступники называются жертвами режима". Пермские ветераны Афганистана написали Путину про "Пермь-36"

Ранее 29.07.2014 13:20 Мск
Басаргин поможет делать из России "империю зла": "музей репрессий 2.0" вспомнит Ивана Грозного и "расправу" над Романовыми

Ранее 28.07.2014 16:13 Мск
Ещё не конец. На базе антигосударственной "Перми-36" будет создан федеральный музей "увековечения памяти репрессированных"

Ранее 25.07.2014 12:20 Мск
Это победа гражданских сил! Под натиском общественности псевдо-музей "Пермь-36" прекращает свое существование

Ранее 24.07.2014 11:11 Мск
Сами виноваты! Новое руководство "Перми-36" прокомментировало информацию о разрушении "музейных экспонатов"

Ранее 23.07.2014 08:31 Мск
Администрация губернатора Прикамья обвинила руководителей скандального музея "Пермь-36" в клевете и пригрозила ответными мерами

Ранее 22.07.2014 15:48 Мск
Иностранных партнеров скандального музея "Пермь-36" заподозрили в незаконном пересечении границы России

Ранее 17.07.2014 08:22 Мск
Антисоветско=русофобский комплекс "Пермь-36" продолжают демонтировать

Ранее 16.07.2014 15:05 Мск
Экспонаты скандально известного музея "Пермь-36" распиливают на металлолом

Ранее 13.07.2014 15:17 Мск
В Перми прошел митинг в поддержку Новороссии и против музея-фальсификатора "Пермь-36"

Ранее 11.07.2014 14:25 Мск
В столице Прикамья выходят на митинг против "пятой колонны" - музея "Пермь-36"

Ранее 09.07.2014 09:36 Мск
Музей "Пермь-36" продолжит работу за счет бюджета Пермского края

Ранее 08.07.2014 09:26 Мск
Администрация Басаргина налаживает работу "бандеровского" музея

Ранее 03.07.2014 12:46 Мск
В общественной палате Прикамья обсудят ситуацию с музеем "Пермь-36"

Ранее 03.07.2014 08:19 Мск
Британское издание связывает закрытие музея "Пермь-36" с изменением курса Путина

Ранее 01.07.2014 14:31 Мск
Путина просят закрыть псевдомузей "Пермь-36"

Ранее 01.07.2014 11:29 Мск
Опять фальсификации! Подпись под петицией в защиту музея "Пермь-36" можно поставить бесчисленное количество раз

Ранее 30.06.2014 10:32 Мск
Диссидент Сергей Ковалев признал: большинство заключенных "Перми-36" были бандеровцами и "лесными братьями"

Ранее 26.06.2014 16:17 Мск
Скандальный музей "Пермь-36" не дождется обещанных миллионов. Минкульт РФ отказался оплачивать память так называемых жертв репрессий

Ранее 18.06.2014 16:12 Мск
Скандальный музей "Пермь-36" будет судиться с энергетической компанией за долги

Ранее 17.06.2014 12:26 Мск
Каждый о своем. Турагенты просят добавить больше экстрима в работу "Перми-36" и организовать "ночь на нарах"

Ранее 11.06.2014 17:20 Мск
Других проблем нет! Пермское отделение "Мемориала" срочно просит дать денег на "Пермь-36"

Ранее 10.06.2014 08:47 Мск
В Прикамье собирают подписи за привлечение к ответственности устроителей музея "Пермь-36"

Ранее 04.06.2014 12:17 Мск
Федеральный телеканал после публикаций Накануне.RU заинтересовался "бандеровским" музеем "Пермь-36"








Добавить комментарий:

"Главное, чтобы в "Перми-36" не начали снова прославлять "бандеровцев", - ветеран МВД о новом статусе музея-заповедника
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+