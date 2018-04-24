"Главное, чтобы в "Перми-36" не начали снова прославлять "бандеровцев", - ветеран МВД о новом статусе музея-заповедника

Эксперты оценили превращение "Перми-36" в музей-заповедник как "попытку вернуть работу организации в прежнее русло – к прославлению "бандеровцев" и работе на различные гранты, передает корреспондент Накануне.RU.

"Это решение – попытка Федотова вернуть то, чем занимался музей, на круги своя. То есть снова прославлять "бандеровцев", бандитов, которые боролись с СССР – Россией, пересматривать итоги Великой Отечественной войны, о которой в "Перми-36" говорили, что она – ерунда. Кроме того, такая позиция – для того, чтобы деньги из фондов потекли к таким людям, как Федотов. Губернатор Максим Решетников в этом вопросе – мало просвещенный человек, ему перед разговором с Федотовым требовалось узнать мнение управления ФСБ по Пермскому краю, а не беседовать с ним", - рассказала Накануне.RU полковник внутренней службы в отставке, бывший куратор пермской исправительной трудовой колонии №36 по линии МВД Анатолий Терентьев.

По мнению главы краевого отделения "Сути времени" Павла Гурьянова, главное – музей не должен вернуться к практике прославления "бандеровцев", "лесных братьев" и прочих сомнительных личностей, которые боролись с нашей страной и находились в заключении в колонии ИТК-36 (ныне музей "Пермь-36").

"Важно, чтобы на стендах и в экспозициях давалась научно выверенная информация, а не те фальсификации, которыми прежнее руководство музея в лице иностранного агента, автономной некоммерческой организациии "Пермь-36", пыталось убедить, что СССР хуже фашистской Германии. Ведь об этом рассказывали экскурсоводы из АНО. Михаил Федотов памятен всем как автор программы по десоветизации, в которой СССР приравнивался к Третьему Рейху, а те, кто с этим не согласны, если бы были госслужащими, должны были потерять работу. Надеюсь, что "Пермь-36" больше никогда не будет работать в рамках идеологии тоталитарного антисоветизма", - сказал Накануне.RU Гурьянов.

Напомним, музей истории политических репрессий "Пермь-36" оказался в центре скандала после разоблачительных публикаций общественников. Оппоненты неоднократно уличали музей, руководила которым автономная некоммерческая организация с таким же названием, в фальсификации исторических фактов, открытом прославлении коллаборационистов времен Великой Отечественной войны – в частности, Украинской повстанческой армии и "лесных братьев" – а также обвиняли их в подмене исторических исследований политической деятельностью. Сейчас музейным комплексом на базе ИТК руководит государственное автономное учреждение культуры (учредитель — министерство культуры Пермского края). Прежнее руководство в работе учреждения не участвует. АНО "Пермь-36" признана иностранным агентом.