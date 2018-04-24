В Кургане автомобиль с пассажирами провалился в дорожную яму

В Кургане на улице Карла Маркса автомобиль ВАЗ-2107, в котором находились молодой человек и две девушки, провалился в дорожную яму. Об этом сообщили пользователи соцсети "Вконтакте" в группе " Дорога в будущее - 45".

Инцидент произошел ночью в воскресенье. ВАЗ протаранил ограждение и свалился в яму.

В результате инцидента никто не пострадал.

По словам очевидцев, яма огорожена сеткой рабицей, которую плохо видно ночью, а знаки ремонта разместили лишь с одной стороны ограждения.

"На другой стороне, обращённой к попутному потоку автомобилей, лишь маленький кусочек ограждающей ленты по середине. Возможно именно это и стало причиной, что водитель начал объезжать препятствие, но не разглядел его краев и провалился в яму", - считает автор поста.

Напомним, 6 апреля на улице Карла Маркса в самом центре города "Камаз" чуть не провалился под асфальт - на дороге образовалась огромная яма. "Водный союз" устраняет последствия коммунальной аварии, работы на данном участке продлятся до 7 мая.