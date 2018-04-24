ФСБ задержала в Татарстане членов запрещенной "Хизб ут-Тахрир"

В Татарстане задержаны 14 участников запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами".

Как сообщили в УФСБ по региону, в так называемую казанскую ячейку организации входили жители столицы РТ и близлежащих районов. Среди задержанных - руководители региональной ячейки организации.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по 14 адресам, во время которых было обнаружено большое количество запрещенной литературы, изданной террористической организацией, а также отчеты о вербовочной работе со вновь вовлеченными адептами.

Изъяты документы, подтверждающие антиконституционную пропаганду, которые подозреваемые вели среди мусульман республики.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности террористической организации и участие в ней (часть 1, 2 статья 205.5 УК РФ), сообщает "РГ".

Напомним, в начале октября прошлого года силовики задержали в Крыму четырех предполагаемых участников ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации "Таблиги Джамаат" и шестерых участников "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами"(террористическая организация, запрещена в России). Суд отправил всех задержанных под арест, заведены уголовные дела.