Видео с "избиением школьницы" в Сыктывкаре оказалось постановочным

Следователи и полицейские Сыктывкара продолжают проверку по факту инцидента с участием школьниц, видео которого было размещено на одном из интернет-порталов.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по республике Коми, участницами произошедшего стали три 15-летних девушки - учащиеся средней образовательной школы города, при этом одна из них до ноября 2017 года состояла на учете в школе и органах полиции. Сами они пояснили, что видеоролик с кадрами причинения одной из девушек телесных повреждений является постановочным, и на самом деле никто никого не избивал. И хотя следователи не нашли видимых травм на лице, голове и теле "пострадавшей", ее направили для прохождения судебно-медицинского обследования.

"Достоверность полученных данных будет проверена в ходе дальнейших проверочных мероприятий. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение, а также дана всесторонняя оценка произошедшему, приняты соответствующие меры реагирования. В адрес директора учебного заведения направлена информация о необходимости активизации профилактической работы с подростками", - сообщили в следствии.

Решается вопрос о постановке на учет в полицию всех участниц инцидента, а также привлечения их родителей к ответственности. Также их ждут профилактические беседы.